VRN startet Fahrgastbefragung in Bussen und Bahnen

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) lässt in den Bussen und Bahnen der Region ab Montag eine Fahrgastbefragung durchführen. Die Erhebung dauert voraussichtlich bis zum Herbst.

Fahrgäste, die in der Region mit Bussen und Bahnen unterwegs sind, könnten ab Montag um ihre Meinung gebeten werden. Dann nämlich sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karlsruher Firma PTV Group in den Fahrzeugen unterwegs, um Pendlern und Reisenden Fragen rund um die Themen Fahrkarten, Reiseweg und Fahrtzweck zu stellen. Die Interviews erfolgen im Rahmen einer großangelegten Erhebung durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Erhebungsgebiet ist der Norden Baden-Württembergs SWR

Teilnahme an Erhebung ist freiwillig

In diesem Jahr ist der Norden Baden-Württembergs an der Reihe - also die Verbundregionen Main-Tauber, Neckar-Odenwald und Rhein-Neckar. Die Befragung soll Daten für die Verkehrs- und Angebotsplanung liefern. Personenbezogene Daten werden dabei nicht erhoben. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Die Erhebung soll bis in den Herbst hinein dauern.