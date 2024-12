per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe sind an Heiligabend rund 100 Reisende aus einer S-Bahn evakuiert worden. Grund ist ein Oberleitungsschaden vor Oftersheim.

Für rund 100 Reisende hat die Fahrt mit der S-Bahn auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe an Heiligabend abrupt geendet. Der Zug konnte am Dienstagmittag aufgrund eines Oberleitungsschadens zwischen Schwetzingen und Oftersheim nicht mehr weiterfahren, wie eine Sprecherin der Bundespolizei erklärte. Die Fahrgäste mussten auf freier Strecke evakuiert werden. Sie wurden mit Bussen weitertransportiert. Bauarbeiter beheben zur Stunde den Schaden. Fremdverschulden kann laut Bundespolizei ausgeschlossen werden.

Bahnhöfe Schwetzingen und Oftersheim per Bahn nicht erreichbar- Schienenersatzverkehr eingerichtet

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Streckenabschnitt zwischen Hockenheim und Mannheim-Rheinau komplett gesperrt. Die Bahnhöfe in Schwetzingen und Oftersheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) können bis in den Abend hinein nicht angefahren werden. Es ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die S-Bahnen der Linie 9 zwischen Mannheim und Karlsruhe werden auf diesem Streckenabschnitt umgeleitet. Dabei sei mit Zugausfällen zu rechnen, so ein Bahnsprecher.