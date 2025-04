Ein 29-jähriger Mann hat sich gemeinsam mit einer Bande als Polizist ausgegeben und so ältere Menschen um Bargeld und Gold betrogen. Jetzt wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt.

Weil er sich als Polizist ausgegeben und seinen Opfern zusammen mit Komplizen Wertsachen abgenommen hat, muss ein 29-Jähriger für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das hat das Mannheimer Landgericht am Donnerstag entschieden. Die Bande soll unter anderem in Mannheim Schmuck, Goldbarren und Bargeld im Wert von mehr als 500.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten gefordert, die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Diebesbande steckt hinter den Taten

Das Gericht geht davon aus, dass sich der Mann vor etwa drei Jahren einer aus der Türkei operierenden Organisation angeschlossen hat. Der 29-Jährige soll unter anderem von einem Call Center in der Türkei aus in öffentlichen Verzeichnissen nach Namen und Adressen von potenziell älteren und vermögenden Personen gesucht und diese anschließend angerufen haben. Hierbei gab er sich teilweise als Polizeibeamter aus. Der Mann diente zudem als Verbindung zwischen dem Call Center in der Türkei und den Betrügern vor Ort in Deutschland.

Trick mit falschen Polizisten

Beim sogenannten Polizistentrick versuchen Kriminelle das Vertrauen ihrer Opfer zu missbrauchen. Die Masche läuft meist ähnlich ab: Am Telefon gibt sich eine Person als Polizist, Staatsanwalt oder andere Amtspersonen aus. Dann wird die angerufene Person unter Druck gesetzt und dazu überredet, Ersparnisse, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben.

Der 29-Jährige soll außerdem hinter weiteren Taten der gleichen Masche stecken. Sie wurden in Mannheim, Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis), Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) und im bayerischen Ingolstadt verübt - teilweise kam es nicht zu einer Geldübergabe, weil die Opfer die Masche zuvor durchschaut hatten.