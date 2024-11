Nach einem Brand in einem ehemaligen Stellwerk in Weinheim sucht die Bundespolizei jetzt Zeugen. Warum im Obergeschoss des Gebäudes Akten brannten, wird jetzt ermittelt.

Unbekannte haben in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) in einem ehemaligen Bahn-Stellwerk Akten angezündet. Die Hintergründe sind allerdings unklar. Wegen des Feuers hatte es am Sonntag etliche Verspätungen gegeben.

100.000 Euro Schaden

Aktuell haben die Ermittlungen der Bundespolizei ergeben, dass Unbekannte in dem Gebäude einen Papieraktenstapel angezündet und so den Brand ausgelöst haben. Der Weinheimer Bahnhof grenzt an das ehemalige Stellwerk an. Insgesamt 15 Züge und viele Reisende mussten Verspätungen in Kauf nehmen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Brand in Weinheim

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandlegung und Sachbeschädigung. Unklar ist, ob die Täter Akten mitgebracht und dort angezündet oder dort gelagerte Akten in Brand gesetzt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.