Soll Realschule Obrigheim bald "Vinzenz-Rose-Schule" heißen?

In Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) engagieren sich Schüler dafür, dass die Realschule in Zukunft "Vinzenz-Rose-Schule" heißt - nach einem Sinto, der den Holocaust überlebte.

Viele Schulen auch in der Region sind nach berühmten Persönlichkeiten benannt, die Realschule in Obrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis aber trägt einen vergleichsweise pragmatischen Namen, sie heißt schlicht und ergreifend "Realschule Obrigheim". Geht es nach Obrigheimer Realschülern und ihrem Lehrer Bernhard Edin, könnte sie demnächst umbenannt werden: In Vinzenz-Rose-Schule. Die Schülerinnen und Schüler haben außerdem eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die über Rose und das Projekt informiert.

Vinzenz Rose: Vom KZ-Häftling zum Bürgerrechtler

Als Sinto wurde Vinzenz Rose zunächst ins sogenannte Zigeunerlager Auschwitz deportiert, später auch ins KZ Neckarelz. Von dort wurde er täglich zur Zwangsarbeit in den Obrigheimer Gipsstollen gebracht, der nach dem Willen der Nationalsozialisten zur unterirdischen Flugzeugfabrik ausgebaut werden musste. Vinzenz Rose konnte als einziger Häftling aus dem KZ Neckarelz fliehen, gründete später eine Bürgerrechtsbewegung für die Sinti in Westdeutschland, den Vorläufer dessen, was heute der Zentralrat deutscher Sinti und Roma ist.

"Obrigheim ist eine Art Kristallisationspunkt in seiner Geschichte: sie hat hier nicht aufgehört, sie ist hier weitergegangen."

Schüler organisieren Ausstellung über Vinzenz Rose

Selbst in den Pfingstferien sind die Teenager in der Schule, um eine Ausstellung über Vinzenz Rose vorzubereiten, die am 14 Juni eröffnet werden soll. Seit Monaten haben die 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler alte Unterlagen und Fotos gesichtet, historische Dokumente und Texte entziffert.

Plakat zur Ausstellung über Vinzenz Rose SWR

"ich finde das superspannend, weil diese Geschichte direkt vor unserer Haustür passiert ist."

Mit der Ausstellung, die am 14. Juni eröffnet wird, wollen die Schüler auch auf politischer Ebene zur Entscheidungsfindung beitragen. Denn demnächst müssen Schule und die Gemeinde Obrigheim als Schulträger darüber entscheiden, ob die Schule umbenannt wird. Nach dem Wissen von Lehrer Bernhard Edin wäre die Realschule die erste Schule in Deutschland, die den Namen eines Sinto trägt.

Manfred-Lautenschläger-Stiftung befürwortet Umbenennung

Edins Idee wird auch von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung unterstützt, die sich für die Belange der Roma und Sinti in Deutschland einsetzt. Vor wenigen Wochen finanzierte die Stiftung den Schülerinnen und Schülern der freiwilligen Geschichts-AG eine Gruppenreise zum Konzentrationslager Auschwitz, in dem Vinzenz Rose inhaftiert war, bevor er ins KZ Neckarelz verschleppt wurde.

Vertreter der Stiftung werden nach Angaben von Bernhard Edin auch bei der Ausstellungseröffnung in der Realschule dabei sein, ebenso wie Vertreter des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland und eine Vertreterin des Kultusministeriums Baden-Württemberg.