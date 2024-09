Für Sichtbarkeit in der eigenen Heimat

Auf dem Dorf seien Queere unsichtbar, so die Verantwortlichen der Dorfpride. Deshalb sind sie am Samstag in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs. Es blieb friedlich.

"Loud and proud" - unter diesem Motto ist heute in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) die fünfte Dorfpride gestartet. Ab 12 Uhr gab es auf dem Ketscher Marktplatz Kundgebungen, ab 15 Uhr haben die Menschen demonstriert. Laut Polizei waren rund 800 bis 900 Personen vor Ort. Am Mittag hatte die Polizei die Anzahl der Demonstrierenden noch auf 500 geschätzt. Die Teilnehmenden der Parade wollen sich für Respekt und Anerkennung von queeren Menschen vor Ort einsetzen. Queer gilt als Bezeichnung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell und mehr. Laut Polizei haben rund 800 bis 900 Menschen an der Demo in Ketsch teilgenommen. SWR Janine Putzek Bild in Detailansicht öffnen Die Dorfpride verlief friedlich. SWR Janine Putzek Bild in Detailansicht öffnen Für die Veranstalter der Dorf-Pride ist es wichtig, dass queere Menschen auch auf dem Land sichtbar sind. SWR Janine Putzek Bild in Detailansicht öffnen Schon mittags sind einige Menschen bei einer Kundgebung rund um die Dorfpride in Ketsch dabei. Sie wollen sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. SWR Janine Putzek Bild in Detailansicht öffnen Dorfpride soll queere Menschen sichtbar machen "Menschen, die queer sind, sind hier unsichtbar", sagt Susanne Hun, die Teil des Orga-Teams der Dorf-Pride ist. Bei der heutigen Demonstration in Ketsch habe man die Möglichkeit, queere Menschen sichtbar zu machen. Hun hoffe, mit der Pride auch Menschen zu überzeugen, die der Demo kritischer gegenüber stehen. Ketsch ist ein besonderes Dorf. Wir haben beides erfahren. Wir haben sehr viel Zuspruch erfahren. Aber gleichzeitig spüren wir, dass hier ein anderer Wind weht, es also etwas konservativer ist. Laut Polizei hatte sich die NPD Rhein-Neckar für eine Gegendemo angemeldet. Am Ende waren acht Personen vor Ort. Die Demo verlief friedlich. Was ist die Dorfpride? Die Dorfpride findet in Ketsch zum fünften Mal statt. Sie soll queere Menschen und deren Rechte sichtbar machen. Jedes Jahr ist die Dorf-Pride in einem anderen Dorf im Südwesten unterwegs. Sie soll für queeren Menschen vor Ort, für die Bevölkerung und die Vereine "ein gemeinschaftliches, solidarisches und verbindendes Event" werden, so die Veranstalter. Die Dorf-Pride solle dafür sorgen, dass sich alle Menschen in ihrer Heimat wohl fühlen. Im vergangenen Jahr fand die Dorfpride in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) statt.