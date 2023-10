Beim Leeren eines Altkleidercontainers in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwoch ein Königspython entdeckt worden. Die Rettung kam offenbar in letzter Minute.

Ein Königspython ist offenbar in einem Altkleidercontainer in Waibstadt ausgesetzt worden. Die ein Meter große Würgeschlange wurde beim Leeren des Containers am Mittwochmorgen zwischen den Säcken mit Altkleidern entdeckt, teilte die Polizei mit. 📟 #0999/2023 - #anforderungbehörde Mi., 10:38 Uhr - Waibstadt 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗞𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝗿𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝘀𝗼𝗿𝗴𝘁 Am...Posted by Tierrettung Unterland e.V. on Wednesday, October 18, 2023 Python wurde an Tierrettung Unterland übergeben Der Königspython wurde an die Tierrettung Unterland übergeben. Er war nach Angaben eines Sprechers unterernährt und unterkühlt. Der Sprecher bezeichnete die Schlange gegenüber dem SWR als "Intensivpatienten". Sie sei an eine private Pflegestelle übergeben worden. Unter den Altkleidersäcken wurde die Würgeschlange entdeckt Tierrettung Unterland e.V. Es sei auszuschließen, dass das Tier selbst in den Container gelangt war, so die Polizei. Sie hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Unterdessen hat die Tierrechtsorganisation PETA eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Sie erhofft sich dadurch Hinweise auf den Halter der Schlange.