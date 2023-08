Am Tälesee in Empfingen hatte jemand Anfang Juli mindestens 14 Pythons ausgesetzt. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Polizei hat eine Spur im Fall der ausgesetzten Pythons am Tälesee in Empfingen im Kreis Freudenstadt. Hinweise deuten auf einen 21-jährigen Mann aus Rottweil hin. Er könnte die Pythons an dem See ausgesetzt haben. Die Ermittlungen zu Motiv und Hintergrund der Tat laufen aber noch, so das Polizeipräsidium Pforzheim am Freitag.

Am Tälesee in Empfingen wurden im Juli mehrfach Pythons gefunden, die jemand dort ausgesetzt hatte. Insgesamt haben Helferinnen und Helfer an dem See elf lebende und drei tote Schlangen gefunden, Königspythons und andere Pythons. Badegäste durften während der gesamten Zeit in dem See baden, weil die Pythons als ungefährlich eingestuft wurden. Die Gemeinde hat aber Schilder aufgestellt, die Badegäste vor den Würgeschlangen warnten.