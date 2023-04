Odenwald: Polizei rückt zu Unfall bei Mudau aus und findet ihn nicht

per Mail teilen

Falsch übermittelte GPS-Daten haben bei Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) eine groß angelegte Suchaktion ausgelöst. Die Polizei in Buchen konnte den Unfallwagen aber nirgends entdecken.

Die Polizei in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) hat nach eigenen Angaben am Freitag eine Meldung erhalten, dass ein Auto nach einem Unfall einen automatischen Notruf über eine Notrufzentrale abgesetzt hat. Die Daten hätten angezeigt, dass im Neckar-Odenwald-Kreis ein Auto auf der Landstraße zwischen Mudau und Schloßau verunglückt sei, so die Polizei.

Mehrere Streifen der Polizei Buchen und ein Hubschrauber im Einsatz

Die Beamten der Polizei Buchen rückten aus, sie konnten aber weder auf der besagten Landstraße noch im größeren Umkreis einen Unfallwagen finden, trotz des Einsatzes mehrerer Polizeistreifen. Deshalb wurde ein Polizeihubschrauber gerufen, um das Gebiet weiträumiger abzusuchen.

Die Polizei Buchen hat im Odenwald mit einem Polizeihubschrauber das Gebiet abgesucht, weil ein Auto automatisiert eine Unfallmeldung gemeldet hatte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Markus Klümper

Falsche Standortdaten übermittelt

Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass die automatische Unfallmeldung von einem Auto kam, das tatsächlich auf einer Autobahn in Hessen verunglückt war. Der Wagen hatte offenbar die Standortdaten falsch übermittelt. Ob und wem der Einsatz in Rechnung gestellt werden kann, werde jetzt geprüft, teilte die Polizei mit.