Leimen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist am Mittwochabend ein Mann gestorben. Die L600 bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es am Mittwoch drei schwere Motorradunfälle gegeben. Auf der L600 zwischen Leimen und Lingental geriet ein 24-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass er zu schnell gefahren ist.

Motorradfahrer starb an den Verletzungen

Der Motorradfahrer stieß frontal mit einem Auto zusammen, beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten komplett aus. Der Motorradfahrer starb kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde mit Verbrennungen in eine Klinik gebracht, sei aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.

Straßensperrung bis in die späte Nacht

Für die Unfallaufnahme und die Reinigung musste die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Zwei weitere Motorradunfällen im Kreis

Bei zwei weiteren Motorradunfällen am Mittwochabend wurden bei Ketsch und in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Frau und ein Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hat eine Autofahrerin der jungen Motorradfahrerin in Ketsch die Vorfahrt genommen. Für den Unfall in Weinheim war nach Polizeiangaben ein Autofahrer schuld, der falsch abgebogen war.