Neujahrsempfang Mannheim: Eine Stadt wie ein bunter Blumenstrauß.

Die mittlerweile bunt gemischte Stadtgesellschaft Mannheims hat das neue Jahr beim Neujahrsempfang begrüßt – trotz einiger düsterer Zukunftsaussichten mit einer Portion Optimismus.

Der Mozartsaal war wieder gut gefüllt - es ist in Mannheim für interessierte Bürgerinnen und Bürger üblich, zum Neujahrsempfang zu kommen. Tausende wollten sehen, was die Stadtverwaltung, Vereine und Institutionen auf die Beine gestellt hatten. 250 Stände mit rund 1.400 Aktiven waren vertreten. Es gab Unterhaltung und Mitmachaktionen, Musik, Theater, Sport und Tanz. Ein Schwerpunkt hieß "Mannheim Miteinander" und die Prunksitzung der Karnevals-Kommission war ebenfalls dabei.

Traumhaft sichere Moderatorinnen

Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) ist mit der Verpflichtung von Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Filmemacherin Merve Uslu-Ersoy als Moderatorinnen ein guter Wurf gelungen. Beide führten so sicher und unterhaltsam durchs Programm, als hätten sie noch nie etwas anderes gemacht.

Merve Uslu-Ersoy (li.) und Yemisi Ogunleye führten durchs Programm. SWR Scharff

Es war kein einfaches Jahr für Mannheim, das war sowohl Thema beim Jahresrückblick des Rhein-Neckar-Fernsehens als auch in der Neujahrsrede von Oberbürgermeister Christian Specht. Die Ermordung des Polizisten Rouven Laur durch einen islamistischen Attentäter auf dem Marktplatz stand überall an erster Stelle.

Einige Brocken im Weg im Jahr 2025

Die angespannte Finanzlage der Stadt ist ein Klotz am Bein. In diesem Jahr 2025 liegen noch einige dicke Brocken im Weg. Da steht die Finanzierung des finanziell aus dem Ruder gelaufenen Neubaus des Nationaltheaters Mannheim an, die Sanierung der Multihalle im Herzogenriedpark, deren Verwendungszweck immer noch völlig unklar ist, sowie die Organisation des Klinikverbunds Mannheim-Heidelberg.

Doch Christian Specht legt Wert auf einen gesunden Optimismus. Er hatte an dieser Stelle auch Gutes zu verkünden. Die Stadt Mannheim investiert, ist bei den Neugründungen von Unternehmen Spitze und stellt sich den dringend nötigen Infrastrukturaufgaben in Straßen und Schulen.

Oberbürgermeister Christian Specht bei seiner Rede zum Neujahrsempfang 2025 SWR Scharff

Rede verfehlte Wirkung nicht

Rund 100 Demonstrationen rund um den Nah-Ost-Konflikt in der Innenstadt, oft verbunden mit Schmähungen Israels, hätten das Stadtklima im vergangenen Jahr belastet. Das sprach Christian Specht offen an und versuchte doch mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.

"Eine Heimat für Alle"

Ein Neujahrsempfang in Mannheim ist nicht nur ein Empfang der Honoratioren, sondern der Bürgerinnen und Bürger - das war in diesem Jahr besonders gut herausgearbeitet worden. Es gab viele Ehrungen und viel Beteiligung. Mannheim, das versprach Specht, solle "eine Heimat sein für alle, die sich ein respektvolles Zusammenleben wünschen und die unsere Regeln achten".

Ehrung für verdiente Bürgerinnen und Bürger der Stadt SWR Scharff

Vortrag des ZI-Direktors zum Thema Einsamkeit

Ein Teil des Neujahrsempfangs war der Vortrag von Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim. Er gab zum Thema Einsamkeit einen wissenschaftlichen Impuls, passend eingeleitet durch eine Unterhaltung der beiden Moderatorinnen über ihre Erfahrungen mit Einsamkeit in Hochbelastungsphasen.