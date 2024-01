Mannheimer OB Specht: "Mit Mut und Zuversicht auf Herausforderungen blicken"

Bei seinem ersten Neujahrsempfang stellt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht Ehrenamtliche in den Fokus. Er selbst gibt sich optimistisch - aber auch nachdenklich.

Christian Specht (CDU) trägt seine schwere, goldene Oberbürgermeisterkette. Sie wird nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt. Der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Mannheim ist so einer. Man könnte sagen, wer die Kette trägt, spürt die ganze Last des Amtes. Aber so wirkt es an diesem Samstag nicht. Christian Specht skizziert eine Stunde lang das Bild einer Stadt, die weiter im Aufbruch ist. Nicht erst durch Konversion oder Bundesgartenschau ihr Gesicht verändert hat. Und der gebürtige Mannheimer tut das gerne. Das spürt man, trotz aller Herausforderungen.

Plädoyer für Ehrenamt und Engagement

"Wir befassen uns zu viel mit den gesellschaftlichen Polen", sagt Specht irgendwann in seiner Ansprache. Was er meint: Viele Menschen, die sich in der Gesellschaft, in der Stadt Mannheim engagieren, werden oft nicht gesehen oder wertgeschätzt. Und sie sind nicht die Lautesten, wenn es darum geht, in sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es ist ein Element, das sich an diesem Samstag durch die Veranstaltung zieht. Das Motto: "Gestalte dein Mannheim". Mit einem digitalen Mitwirk-O-Mat sollen mehr Menschen ihr passendes Engagement finden.

Wir müssen die vielen Freiwilligen besser fördern und unterstützen. Hierzu brauchen wir eine bessere Infrastruktur für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort.

Veränderungen und Herausforderungen in Mannheim

Christian Specht wählt in seiner ersten Neujahrsansprache sehr direkte Worte. Spricht von einer "Zeit voller Unsicherheit" und einer sich "rasant verändernden Gesellschaft". Insbesondere richtet er dabei den Blick auf das Wahljahr 2024. Ihm selbst wird nach der Kommunalwahl als Oberbürgermeister ein anders zusammengesetzter Gemeinderat gegenübertreten. Das weiss Specht. Und auch die Europawahl wirft ihre Schatten voraus.

Christian Specht blickt an diesem Samstag aber nicht nur voraus, sondern auch zurück. Beispielsweise auf den tödlichen Polizeieinsatz am 23. Dezember in Mannheim-Schönau, bei dem ein Mann in Folge seiner Verletzungen durch Polizeischüsse stirbt. Es sei wichtig, sagt der ehemalige Sicherheitsdezernent, "diesen Einsatz umfassend aufzuklären." Dafür müsse man auf die Kontrollmechanismen des Rechtsstaates vertrauen.

Specht spricht auch über den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft in Mannheim nach dem Angriff der Terror-Organisation Hamas auf Israel. Die gegenseitige Anteilnahme. Und er bezieht deutlich Stellung.

Menschen jüdischen Glaubens müssen frei von Angst und in Sicherheit in unseren Städten leben können.

Keine abgeschottete Stadtpolitik ohne die ganze Metropolregion

Knapp 8.000 Menschen haben an diesem Samstag laut Stadt die Veranstaltung besucht. Vereine, Unternehmen, Institutionen, Engagierte - alle stellen sich beim Neujahrsempfang vor. Es ist auch ein kleiner Jahrmarkt der Möglichkeiten, die eine Stadt bieten kann. Dafür muss sie aber auch bereit sein, sich immer wieder zu verändern. Angesichts der angespannten Hochwasser-Situation in Deutschland spricht Specht sich für eine "selbsttragende Spundwandlösung" am Rheindamm aus. Seit Jahren wird über dieses Thema in der Stadt gestritten.

Im voll besetzten Mozartsaal des Rosengartens in Mannheim hören die Menschen der Ansprache von Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) zu. SWR

Um Streit geht es bei Specht nur wenig. Er versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Auch in Bezug auf die Metropolregion Rhein-Neckar. Holt die Oberbürgermeisterin aus Ludwigshafen, Jutta Steinruck (parteilos) auf die Bühne, den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger (CDU), und den Heidelberger Oberbürgermeister, Eckart Würzner (parteilos). Klar wird: Es geht nur miteinander. In der Klimapolitik, wenn es um Fernwärme geht. In der Verkehrspolitik, wenn die Fragen des Bahnverkehrs oder die Riedbahnsanierung Auswirkungen auf alle haben. Oder beim Thema Gesundheit, wenn ein Klinikverbund der Uniklinika in Mannheim und Heidelberg die gesamte Region stärken soll. Specht betont an dieser Stelle, 2024 werde hier ein entscheidendes Jahr, um die Gesundheitsregion Deutschlands und Europas werden zu können.

Es ist ein Tag, der am Ende Menschen verbinden soll - trotz aller Unsicherheit. Trotz Krieg in der Ukraine, trotz gesellschaftlicher Polarisierung. Trotz Geldsorgen in vielen Haushalten der Menschen, die in der Stadt leben. Ein Lächeln zum Auftakt in ein herausforderndes Jahr zaubert der ehemalige Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer vielen im Saal aufs Gesicht. Ab dem 10. Janauar startet die Handball EM. Auch in Mannheim wird gespielt. Und das nächste Ziel hat Specht gleich gesteckt: Die WM wünscht er sich in der Stadt. 2027. Es gibt viel zu tun.