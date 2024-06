Neues SWR-Regionalstudio Mannheim-Ludwigshafen offiziell eröffnet

Der SWR hat am Dienstag sein neues Regionalstudio Mannheim-Ludwigshafen offiziell eröffnet. Bei der Einweihung waren auch der Intendant sowie zahlreiche Vertreter aus der Region dabei.

Der Südwestrundfunk (SWR) hat am Dienstag in Mannheim gemeinsam mit mehr als 100 Gästen das neue SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen in der Mannheimer Neckarstadt offiziell eröffnet. Es befindet sich direkt am Neckarufer im Herzen von Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar.

Mit dabei waren der SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke und die beiden Landessenderdirektorinnen Stefanie Schneider (Baden-Württemberg) und Ulla Fiebig (Rheinland-Pfalz); außerdem der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) und die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sowie die Leitungen der beiden Studios Mannheim und Ludwigshafen, Dagmar Schmidt und Hartmut Reitz.



Der Intendant des SWR, Prof. Kai Gniffke, macht ein Selfie mit der Leiterin des Studios Mannheim-Ludwigshafen, Dagmar Schmidt, dem Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU), der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) und dem Leiter des Studios Ludwigshafen, Hartmut Reitz (von links nach rechts) SWR

An der feierlichen Eröffnung am Dienstag mit anschließender Führung durch das neue Funkhaus nahmen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar teil - aus Politik, Medien, Wirtschaft, Kultur und Religion.

An der Eröffnung des neuen SWR-Studios Mannheim-Ludwigshafen am neuen Standort haben auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, von Religionsgemeinschaften, Medienanstalten und Kultureinrichtungen teilgenommen SWR

Neues SWR-Gebäude ist hell und transparent

Der Intendant des SWR Kai Gniffke sagte bei der offiziellen Eröffnung, dieses sei das einzige länderübergreifende Studio des SWR. Mit einem ganz besonderen Gebäude, das im Mannheimer Stadtbild einzigartig sei.

Es ist ein wunderschönes Studio, weil es transparent ist, weil es hell ist, weil es die Blicke nach drinnen zulässt. Und weil es auch das, was wir leben wollen, versinnbildlicht.

Das neue SWR-Studio in Mannheim hat eine Glasfassade. Man kann von innen nach außen schauen und von außen nach innen SWR

Das Gebäude habe die ideale Lage und sei für jeden gut sichtbar in Mannheim, sagte auch die baden-württembergische Landessenderdirektorin des SWR, Stefanie Schneider. Es befindet sich mitten in Mannheim, von hier aus könne man aber auch in die ganze Region sehen - in Richtung Pfalz und in Richtung Odenwald. Es sei der perfekte Standort und der SWR sei hier noch näher an den Menschen in der Region dran.

Das ist unser Kernauftrag, dass wir hier für Menschen senden. Dazu müssen wir sie auch kennen und verstehen. Und das können wir mit diesem Studio besser denn je.

Auch die rheinland-pfälzische Landessenderdirektorin des SWR Ulla Fiebig freut sich über den Rundumblick über das Berichtsgebiet des Studios durch die Glasfassade. Das sei sicherlich auch etwas, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Neubau motiviere und erde.

Dieses Studio ist natürlich ein ganz großes Signal, ein Bekenntnis zu dieser Metropolregion.

Neuer Standort im Herzen der Metropolregion

Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) wies auf die zentrale Lage des Studios hin. Näher dran an den Menschen könne man eigentlich nicht sein. Dies sei das Herz der Metropolregion, in Sichtweite von Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) meinte:

Es ist ja auch einzigartig, ein SWR-Studio über zwei Bundesländer zu haben. Wir in der Metropolregion leben vor, was woanders vielleicht auch gut täte.

Was die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar verbinde, sei auch das Interesse, was die Nachbarn machten, sagte Jutta Steinruck.

SWR will Heimat und Orientierung bieten - mit hochmoderner Technik

Aus dem länderübergreifenden Doppelstudio Mannheim-Ludwigshafen wird über ein riesiges Gebiet von der Südpfalz bis in den Odenwald berichtet. Und zwar für Fernsehen, Hörfunk und Online; und für alle Programme des SWR und der ARD. Das Motto dabei: schnell und gründlich. Der SWR gebe den Menschen Orientierung, Heimat und Geborgenheit. Das gehe nur, wenn man in der Region verwurzelt ist, sagte SWR-Intendant Kai Gniffke.

„Mit seiner Glasfassade steht das Studio für die Transparenz, die wir uns im SWR auf die Fahnen geschrieben haben. Das neue Haus erlaubt moderne, crossmediale Arbeitsabläufe und bietet 90 Mitarbeitenden Platz.

Gegenüber dem alten Studio kommt das Haus dabei mit 40 Prozent weniger Fläche aus und senkt die Betriebskosten erheblich.