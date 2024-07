Das Mercedes Benz-Werk Mannheim weiht ein Entwicklungszentrum für Batterien ein, das Battery Technology Center. Es ist ein Schritt in Richtung E-Mobilität im Schwerlastverkehr.

Das Mercedes Benz-Werk in Mannheim geht mit dem Battery Technology Center (BTC) einen weiteren Schritt weg vom klassischen Motorenwerk in Richtung E-Mobilität. In dem neuen Zentrum werden Prototypen für Batteriezellen entwickelt, die in Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen, wie der Nutzfahrzeug-Konzern Daimler Truck mitteilte.

Insgesamt investiere das Unternehmen am Standort 130 Millionen Euro, informiert Daimler Truck, und schaffe Arbeitplätze für rund 100 Menschen. Die dort entwickelten Lithium-Ionen-Batteriezellen werden zu kompletten Batteriesystemen zusammengebaut.

Das Battery Technology Center vereint Entwicklung und Produktion. SWR

Pilotprojekt für Montage und Systeme

Es gibt für die Herstellung von Batteriezellen eine Pilot-Produktionslinie. Zudem sollen Montagekonzepte und -systeme für Batteriepacks entwickelt werden. Daimler Truck will damit einen Grundstein für die zukünftige Kompetenz eigener Batterietechnologie legen.

Der Standort Mannheim ist das Kompetenzzentrum für Batterietechnologien und Hochvoltsysteme sowie für schwere Nutzfahrzeugmotoren von Daimler Truck.

Wir haben entschieden, die Montage der zukünftigen Batteriegeneration selbst zu übernehmen und somit wichtige Wertschöpfung im eigenen Haus zu behalten.

Auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern entwickelt Daimler Truck Produkte und Prozesse für batterieelektrische Nutzfahrzeuge: Das BTC verbindet die Entwicklung mit der Produktion. Bei der Eröffnung war Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) mit dabei und auch ein Vertreter der Landesregierung in Stuttgart.