Bäckerei Rutz in Walldorf: Betrieb geht eingeschränkt weiter

Nach dem Brand bei der Großbäckerei Rutz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) geht die Suche nach der Brandursache weiter. Der Betrieb wird mit Hilfe anderer Bäckereien fortgesetzt.

Nach dem Brand der Produktionshalle der Großbäckerei Rutz in Walldorf laufen jetzt die Ermittlungen zur Brandursache. Experten der Kriminalpolizei und Brandsachverständige sind vor Ort. Allerdings müsse zunächst geklärt werden, ob die Ruine betreten werden könne, sagte Samina Ashraf, Sprecherin der Polizei. Aktuell sei eine Begehung lebensgefährlich, auch aufgrund herabstürzender Teile. Deshalb werde auch eine Drohne eingesetzt. Gleichzeitig kämpft die Unternehmensleitung um Bäckerei-Seniorchef Eugen Rutz mit allen Mitteln um den Fortbestand des Unternehmens.

Betrieb mit Hilfe anderer Bäckereien gewährleistet

Aktuell werde man von drei anderen Bäckereien beliefert, so dass man den Betrieb in den Filialen aufrecht erhalten könne, sagte Eugen Rutz dem SWR. Ab Mittwoch würden fünf Bäckereien aus der Region Backwaren zuliefern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten weiter beschäftigt werden. Mehrere Kunden versicherten dem Unternehmen am Dienstag vor der geöffneten Filiale in Walldorf ihre Solidarität.

"Man sieht schon ein bisschen Horizont. Kollegen beliefern uns, Mitarbeiter sind versorgt. In zwei, drei Wochen sind wir vielleicht mit ersten eigenen Produkten in den Filialen."

Zerstörung: Das Innere der Produktionshalle in Walldorf SWR

Jeder kleine Schritt müsse neu gedacht und organisiert werden, so Rutz. Es gebe nicht mal mehr einen Teigspachtel. Der Schaden wird ersten Angaben zufolge auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Großbäckerei Rutz hat eigenen Angaben zufolge 23 Filialen und ca. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere Filialen sind weiterhin geöffnet!Posted by Bäckerei Rutz GmbH on Monday, December 26, 2022

Eugen Rutz: Erst Schock, dann Tatendrang

Unterdessen dauern die Nachlöscharbeiten weiter an. In der Nacht auf Dienstag hatte es laut Feuerwehr nochmals kleinere Brandherde gegeben. Mit einem speziellen Schaumteppich soll verhindert werden, dass weitere Brandherde entstehen. In einer ersten Reaktion gegenüber dem SWR am Wochenende sprach Eugen Rutz davon, unbedingt weitermachen zu wollen.

Rettungskräfte aus der ganzen Region im Einsatz

Insgesamt waren mehr als 280 Rettungskräfte im Einsatz, ein Feuerwehrmann war leicht verletzt worden. Er konnte noch in der gleichen Nacht das Krankenhaus verlassen. Am Sonntag wurde die Bevölkerung unter anderem mit Sirenenalarm gewarnt, da mehrere Gasflaschen beim Brand explodiert waren. Nach Feuerwehrangaben hatte es zwar Geruchsbelästigungen, jedoch keine erhöhten Schadstoffwerte gegeben.