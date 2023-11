Mit einer Menschenkette in Mannheim haben knapp 200 Teilnehmer am Montagabend an die von der Terrororganisation Hamas entführten israelischen Geiseln erinnert.

Die Menschenkette in Mannheim soll die Erinnerung an die von der Hamas getöteten Menschen wach halten. Sie reichte in der Mannheimer Fußgängerzone vom gläsernen Holocaust-Mahnmal in den Planken nahe des Paradeplatzes über mehrere Stadtquadrate in Richtung Wasserturm. Freilassung von Geiseln gefordert Jeder der etwa 200 Teilnehmenden hielt Transparente mit Fotos von einigen der über 240 entführten Menschen in der Hand. Mit der einstündigen Schweige-Aktion forderten sie die Freilassung der von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Israelis. Menschenkette für Israel in Mannheim SWR Organisiert hatten die Menschenkette die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Jüdische Gemeinde in Mannheim. Die Initiative läuft weltweit unter dem Titel "idnapped from Israel" und wurde von den israelischen Streetart-Künstlern Nitzan Mintz und Dede Bandaid begonnen.