Ab Freitagabend wird die A6 an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim voll gesperrt. Auch auf der B39 bei Sinsheim-Steinsfurt und an der Kurpfalzbrücke in Mannheim gibt es Umleitungen.

Ab Freitag kommt es in der Rhein-Neckar-Region wegen Bau- und Sanierungsarbeiten zu mehreren Vollsperrungen und Umleitungen. Wegen geplanter Bauarbeiten wird die Autobahn 6 bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) für mehrere Tage voll gesperrt. Bereits am Donnerstagabend um 20 Uhr werden die Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim geschlossen, teilte die Autobahn GmbH Südwest mit. Außerdem wird laut dem Rhein-Neckar-Kreis die B39 bei Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) von Freitag bis voraussichtlich Ende des Monats voll gesperrt. Ab Freitagabend ist auch die Kurpfalzbrücke in Mannheim für Autos nicht mehr befahrbar.

A6 an Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim bis Montag gesperrt

Ab Donnerstagabend um 20 Uhr sind die Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim gesperrt. Nicht davon betroffen sind nach Angaben der Autobahn GmbH Südwest die Abfahrt auf die B39 nach Schwetzingen (A6, Fahrtrichtung Nord) und in Gegenrichtung die Abfahrt nach Hockenheim.

Ab etwa 20 Uhr am Freitag geht dann nichts mehr auf der A6 zwischen Mannheim und dem Walldorfer Kreuz. Dort wird die Überführung der B39 in Fahrtrichtung Schwetzingen abgerissen. Der Fernverkehr werde ab dem Walldorfer Kreuz und dem Autobahnkreuz Mannheim weiträumig umgeleitet, teilt die Autobahn-Gesellschaft Südwest mit. Unter anderem auf der A5 von Walldorf in Richtung Heidelberg und der A656 von Mannheim in Richtung Heidelberg dürfte es dadurch am Wochenende voller werden als sonst. Die Autobahn-Gesellschaft bittet, nur die empfohlenen Umleitungen zu benutzen und sich nicht von der Navigation über vermeintliche Schleichwege schicken zu lassen.

Weitere Sperrungen in der Region: B39 bei Sinsheim-Steinsfurt

Wegen einer Sanierung wird die B39 bei Sinsheim-Steinsfurt von Freitag bis voraussichtlich Ende des Monats voll gesperrt. Dort muss auf einem gut drei Kilometer langen Abschnitt in Richtung Heilbronn die Fahrbahn erneuert werden. Risse, Schlaglöcher und andere Unebenheiten - die Fahrbahn auf dem betroffenen Abschnitt der B39 ist in einem sehr schlechten Zustand, so der Rhein-Neckar-Kreis. Deshalb müsse auf einer Fläche von rund 27.000 Quadratmetern der Fahrbahnbelag ausgetauscht werden. Das gehe aus Arbeitsschutz-Gründen nur während einer Vollsperrung.

Für den Zeitraum der Arbeiten wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet, und zwar über Angelbachtal, Sinsheim-Weiler, Sinsheim-Reihen und Kirchardt. Die Kosten für die Arbeiten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro trägt der Bund.

Bauarbeiten an der Kurpfalzbrücke in Mannheim

Die Mannheimer Kurpfalzbrücke wird Freitag ab 22 Uhr bis Samstagmorgen um vier Uhr wegen Bauarbeiten für den Autoverkehr in beide Richtungen gesperrt, weil die Baustelle von der einen Seite der Brücke auf die andere verlegt wird. Danach ist die Kurpfalzbrücke von der Neckarstadt in Richtung Mannheim-Innenstadt wieder für Autos befahrbar. Dafür bleibt aber ab Samstag die Gegenfahrbahn, also Innenstadt in Richtung Alter Messplatz, für etwa vier Wochen gesperrt, teilte die Stadt mit.

Aus Sicherheitsgründen können die Straßenbahnen wegen der Bauarbeiten zwischen 20:30 Uhr und 5:30 Uhr morgens nicht über die Kurpfalzbrücke fahren. Sie werden über die Friedrich-Ebert-Brücke umgeleitet. Nicht betroffen sind der Rad- und Fußverkehr, so die Stadtverwaltung.