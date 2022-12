Mannheimer Klinikmitarbeiter planen Demo vor Stuttgarter Landtag

per Mail teilen

Am Donnerstag halten Beschäftigte des Uniklinikums Mannheim vor dem Stuttgarter Landtag eine Betriebsversammlung ab. Sie fordern eine zeitnahe Entscheidung über den Klinikverbund.

Mit der öffentlichen Betriebsversammlung am Donnerstag wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter Druck auf die Politik machen, um den angestrebten Verbund der Unikliniken Mannheim und Heidelberg auch umzusetzen. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di werden sich rund 500 Beschäftigte an der Aktion beteilige. Anlass der Kundgebung in Stuttgart seien die Haushaltsberatungen im Landtag.

Mitarbeiter fordern einen zeitnahen Verbund

Laut ver.di fordern die Beschäftigten, dass das Land Baden-Württemberg das Mannheimer Klinikum übernimmt und das millionenschwere Großprojekt "Neue Mitte" mit zahlreichen modernen Neubauten auf dem Klinikumsgelände schnell umgesetzt wird. Nach Angaben der Stadt Mannheim ist das Fehlen der "Neuen Mitte" einer der zentralen Gründe, warum das Krankenhaus sich in schlechter finanzieller Lage befindet.

Der Neubau des Uniklinikums umfasst den Kernbereich des Klinikgeländes und heißt deshalb "Die Neue Mitte" SWR

Verbund soll finanzielle Situation verbessern

Das Mannheimer Uniklinikum verzeichnet jedes Jahr rote Zahlen. Ein Verbund der beiden Universitätsklinika könnte dazu führen, dass beide Klinika bis 2030 mit einer "schwarzen Null" wirtschaften könnten. Das hätten Prüfungen externer Unternehmensberater gezeigt, die das Land Baden-Württemberg beauftragt hatte. Bislang ist die Stadt Mannheim Träger des Uniklinikums.