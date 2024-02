Mannheim: Historische Spielzeugschätze - sehen und schätzen lassen

per Mail teilen

In den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen stand am Wochenende historisches Spielzeug im Mittelpunkt: Eisenbahnen, Plüschtiere, Schaukelpferde. Auch Schätzer kamen vorbei.

Leuchtende Augen, nicht nur bei den Kleinen: In den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen drehte sich zwei Tage lang alles um historische Spielsachen. Viele Besucherinnen und Besucher hatten ihre persönlichen Lieblingsstücke aus Kindertagen dabei, um sie von Experten schätzen zu lassen.

Vermögen oder kein Vermögen?

Liegt da ein kleines Vermögen auf dem Tisch? Matthias Jäger aus Ludwigshafen zum Beispiel hatte einen Knuddelhasen aus Kindertagen dabei - und will seinen treuen Begleiter aus Kindertagen auch begutachten lassen. Einfach so, hergeben möchte er ihn aber nicht:

Hergeben möchte ich ihn nicht, da bleibt er schon. Egal,ob er jetzt fünf Euro oder 100 Euro wert ist.

Verena Krus-Bühler aus Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) präsentierte stolz ihren geerbten Bären. Ein Spielzeug, das mal unglaubliche zwölf Milliarden gekostet hat. Hergestellt in Thüringen in der Zeit der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Denn so alt ist der Bär.

Viele Besucher brachten ein Plüschtier zum Schätzen mit SWR

Ganz so viel sei er heute nicht mehr wert, sagt der Ladenburger Profi-Schätzer Götz Seidel. Aber "ein bissl" gäbe es schon noch für das Tier. Konkret: 150 bis 200 Euro. Die "Bären-Frau" behält ihren Bär. Bei einer vierstelligen Summe wäre Verena Krus-Bühler vielleicht ins Grübeln gekommen.

Auch ein Kindersymphonium wurde begutachtet SWR

Töne aus Lochplatten

Auch ein sogenanntes Kindersymphonium beschäftigte die Schätzer: Die Mannheimerin Roswitha Hensbest hatte das Instrument, das mit Lochplatten funktioniert, mitgebracht, um es schätzen zu lassen. Es stammt aus der Zeit um 1900. Sie selbst hat es aber erst vor rund 30 Jahren gekauft. Am Ende erfährt sie, dass es zwischen 200 und 250 Euro wert ist.

Sonderausstsellung "Kinderträume"

Die Aktionen am Wochenende in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen waren Begleitprogramm der Sonderausstellung "Kinderträume", die seit vergangenen September läuft. Die Sonderausstellung präsentiert einen besonderen Schatz: Rund 100 historische Puppenküchen und Kaufläden. Außerdem weitere Spielzeuge und Alltagsgegenstände. So entsteht ein umfangreiches Bild vom Spielen, Lernen und Leben um 1900.