Mannheim: Empfang der Olympia-Teilnehmenden am Mittwoch

Die Olympischen Spiele sind vorbei - 18 Sportlerinnen und Sportler aus und um Mannheim haben teilgenommen. Am Mittwoch sollen sie im Rosengarten empfangen werden.

Die Stadt Mannheim lädt alle Olympia-Teilnehmenden aus der näheren Umgebung zum Empfang in den Rosengarten in Mannheim ein. Die Stadt sei stolz auf ihre Sportlerinnen und Sportler und deren Erfolge, heißt es in einer Mitteilung.

Olympia-Sportlerinnen und Sportler aus Mannheim

Zu den erfolgreichen Mannheimer Olympiateilnehmenden zählt unter anderem Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim, die überraschend Gold im Kugelstoßen gewonnen hat. Auch die Mannheimer Hockey-Frauen und -Männer sind eingeladen, sowie Weitsprung-Silbermedaillengewinnerin Malaika Mihambo.

Empfang im Mannheimer Rosengarten

Beim Empfang im Rosengarten sollen sich die Sportlerinnen und Sportler in das Goldene Buch der Stadt Mannheim eintragen. Hier dürfen sich Ehrengäste aus Politik, Sport oder Showgeschäft bei ihrem Besuch verewigen. Danach dürfen sich die Athletinnen und Athleten gegen 19:15 Uhr auf dem Balkon des Rosengartens in Richtung Wasserturm präsentieren.