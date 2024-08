Weitspringerin Malaika Mihambo: "Bin unheimlich stolz auf meine Leistung"

per Mail teilen

Am Ende fehlten 13 Zentimeter zu Gold, aber am Tag nach dem Weitsprung-Finale von Paris zeigte sich Malaika Mihambo auch mit Silber zufrieden. Trotz Tränen bei der Ehrenrunde.

Corona getrotzt, Silber gewonnen: Malaika Mihambo trauert dem verpassten Weitsprung-Gold bei Olympia nicht hinterher. "Ich bin unheimlich stolz auf meine Leistung", sagte die Weitspringerin, die in Paris geschwächt von einer Covid-Erkrankung antrat: "Weil ich denke, das muss erstmal jemand schaffen - so gehandicapt an den Start zu gehen und dann noch eine Silbermedaille da rauszuholen."

Malaika Mihambo muss sich nur Tara Davis-Woodhall geschlagen geben

Bei einer Pressekonferenz am Freitag ergänzte sie: "Ich sage, dass ich wirklich Silber gewonnen habe und für mich strahlt sie auch sehr golden." Drei Jahre nach ihrem Sieg von Tokio sprang die zweimalige Weltmeisterin Mihambo geschwächt 6,98 m, das reichte diesmal zu Silber. Am Ende fehlten Mihambo 13 Zentimeter zu Platz eins. Sie musste sich nur Tara Davis-Woodhall aus den USA (7,10 m) geschlagen geben, Bronze gewann Jasmine Moore (6,96/USA).

Mihambo feierte ihre zweite Olympia-Medaille in Serie allerdings nur kurz im Stade de France. Nach einer Ehrenrunde vergoss sie Tränen und musste geschwächt mit dem Rollstuhl aus der Arena gefahren werden. Ihre Corona-Erkrankung im Vorfeld der Spiele hatte Mihambo stark beeinträchtigt. Teilweise habe sie "die Nächte kaum schlafen" können, Corona hatte sie "hart" erwischt, und "das kostet einfach Körner", sagte Mihambo: "Daher bin ich einfach unheimlich stolz und glücklich, dass mir das gelungen ist und sehr dankbar."