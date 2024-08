per Mail teilen

Die deutschen Handballer haben bei Olympia Silber gewonnen. Nach dem Finale gegen Dänemark nahm Juri Knorr von den Rhein-Neckar-Löwen die Medaille mit gemischten Gefühlen entgegen.

Bei den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Handballer am Sonntag im Finale um Gold deutlich gegen Dänemark mit 26:39 verloren. Dennoch ist Olympia-Silber ein Riesenerfolg und die erste Medaille für die Handball-Nationalmannschaft seit Bronze 2016 in Rio. Der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar teilte nach dem Spiel mit, die Handball-Nationalmannschaft mit Juri Knorr, Jannik Kohlbacher, Sebastian Heymann und David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen sei über sich hinausgewachsen und habe eine beeindruckende Turnierleistung gezeigt.

Juri Knorr von den Rhein-Neckar-Löwen im Spiel um Gold bei den Olympischen Spielen gegen Dänemark. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Handballer Juri Knorr spricht im Interview mit dem Ersten über die deutliche Finalniederlage gegen Dänemark und den Gewinn der Silbermedaille:

Juri Knorr über die Silbermedaille