Bei den Berberlöwen im Heidelberger Zoo gibt es Nachwuchs. Der junge Löwe ist am Sonntag gesund auf die Welt gekommen. Es ist der erste Löwennachwuchs seit 28 Jahren.

Riesenfreude im Heidelberger Zoo: Am Sonntag ist dort ein Löwenbaby gesund auf die Welt gekommen. Das teilte der Zoo am Donnerstag mit. Die 16-jährige Berberlöwin Binta hatte zunächst zwei Jungtiere geboren. Eines habe allerdings leblos neben ihr gelegen, so der Zoo. Das Geschlecht des überlebenden Jungtiers sei noch unbekannt. Die entsprechende Untersuchung durch die Zoo-Tierärztin sei erst in einigen Wochen geplant. Laut Heidelberger Zoo ist es dort der erste Löwennachwuchs seit 28 Jahren.

Wir schauen regelmäßig vorbei, ob alles in Ordnung ist. Binta macht das super.

Löwennachwuchs in Zoo in Heidelberg: Besucher müssen sich gedulden

Besucher müssen sich noch etwas gedulden, bis sie den Nachwuchs kennenlernen können. Im Moment sei das Raubtierhaus für Besucher geschlossen, damit die Löwenmutter und ihr Löwenbaby Ruhe haben, teilte Zoodirektor Klaus Wünnemann mit. "Erst in einigen Tagen, wenn sich die Bindung zwischen Mutter und Jungtier gefestigt hat, öffnen wir das Haus wieder für Besucher - zunächst voraussichtlich nur zeitweise."

Nachwuchs bei den Löwen im Heidelberger Zoo - mit etwas Entfernung mit dem Handy fotografiert, um Mutter und Nachwuchs nicht zu stören (Foto: Zoo Heidelberg) Zoo Heidelberg

Zoo: Wichtiger Beitrag zum Artenschutz

Der Junglöwe leiste einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz, denn Berberlöwen seien äußerst selten, erläuterte der Zoo. In ihrer Heimat Nordafrika seien diese Löwen bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts in der Natur ausgestorben. Nur geschützt in Zoos habe die Unterart bis heute überlebt. Entsprechend groß ist die Freude im Zoo, wenn auch noch etwas zurückhaltend: "Die ersten Tage sind für Welpen durchaus kritisch. Doch wir sind optimistisch, dass Binta (die Mutter) die Aufzucht gut meistern wird", so Wünnemann.