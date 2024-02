per Mail teilen

Nachwuchs bei den Ringelschwanzmungos. Der Zoo Heidelberg meldet einen Zuchterfolg der bedrohten Art. Im Dezember kam ein Jungtier zur Welt.

Im Zoo Heidelberg freuen sich die Verantwortlichen über einen Zuchterfolg der bedrohten Ringelschwanzmungos.

Nach den ersten kritischen Wochen, in denen sich das Jungtier nur hinter den Kulissen aufhielt, zeigt es sich inzwischen gemeinsam mit der Mutter häufiger in der Außenanlage, schreibt der Zoo.

Das Jungtier sei sehr aufgeweckt und erkunde neugierig seine neue Umgebung. Die Ringelschwanzmungos könnten im Gehege neben den ebenfalls aus Madagaskar stammenden Fossas beobachtet werden.

Das junge Tier ist neugierig und aufgeweckt. Pressestelle Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg

Die junge Mutter kümmert sich sehr gut um ihren Nachwuchs. Die ersten Wochen haben wir das Weibchen gar nicht gesehen, da es sich nur abends oder nachts das Futter geholt hat und ansonsten bei dem Jungen in der Wurfhöhle war.

Es ist ein besonderer Zuchterfolg, betont der Zoo Heidelberg: "Die einzigartige Natur Madagaskars ist bedroht, und die in den letzten Waldgebieten heimischen Ringelschwanzmungos werden immer seltener. Um eine sich selbst erhaltende Reservepopulation aufzubauen, existiert in den europäischen Zoos ein Erhaltungszuchtprogramm. Somit ist der Zuchterfolg in Heidelberg ein wichtiger Beitrag zum Erhalt dieser wunderschönen und seltenen Tierart."