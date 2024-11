In der Innenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Klein-Lkw in Brand geraten. Die Straße zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof ist gesperrt gewesen.

Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen einen brennenden Klein-Lkw in der Nähe des Mannheimer Wasserturms gelöscht. Laut Polizei handelt es sich um ein Lieferfahrzeug einer Supermarktkette. Verletzt wurde niemand. Straße zwischen Mannheimer Hauptbahnhof und Wasserturm gesperrt Gegen 9:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da im Mannheimer Quadrat O 7 ein Fahrzeug lichterloh brannte. Laut Polizei hatte der Kleintransporter-Fahrer bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum quoll. Er hielt an einer Bushaltestelle an und stieg aus. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Noch bevor er mit einem Feuerlöscher den Brand habe bekämpfen können, habe das Fahrzeug schon voll in Flammen gestanden, so die Polizei. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Lieferwagen brannte trotzdem komplett aus. Für die Löscharbeiten musste die Straße Richtung Hauptbahnhof gesperrt werden. Es kam zu längeren Staus. Zwischenzeitlich konnten auch die Straßenbahnen nicht fahren. Der Klein-Lkw ist komplett ausgebrannt. Zwei Fahrspuren Richtung Mannheimer Hauptbahnhof sind gesperrt. René Priebe • PR-Video Bei dem Brand sind laut Polizei Betriebsstoffe wie Öl und Benzin ausgelaufen. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Am Lkw entstand Totalschaden. Laut Polizei wurden zudem durch die Flammen und die entstandene Hitze mehrere Bäume, die Fahrbahn und der Gehweg beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.