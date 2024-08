per Mail teilen

Bei der Weinkerwe in Leimen müssen die Besucher auf das traditionelle Feuerwerk verzichten. Grund ist die Afrikanische Schweinepest.

Zum Abschluss der Weinkerwe in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) wird es in diesem Jahr kein Feuerwerk geben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Auf den traditionellen Höhepunkt des dreitägigen Festes im September müssen die Besucher wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verzichten.

Feuerwerksverbot: Leimen liegt in der Pufferzone der Schweinepest

Die Ausbreitung der Tierkrankheit in der Region hat dazu geführt, dass Leimen in einer sogenannten Pufferzone liegt. Dort, also inerhalb eines Radius von zehn Kilometern um die sogenannten infizierten Zonen, gelten besondere Vorschriften. Für Hunde haben die Behörden beispielsweise eine Leinenpflicht angeordnet. Sie soll dazu beitragen, möglicherweise infizierte Wildschweine nicht aufzuscheuchen. Und auch das Feuerwerksverbot gehört zu diesen Maßnahmen. Die Böller und Raketen könnten die Tiere aufschrecken, aus ihren gewohnten Revieren vertreiben und dadurch das Virus weiter verbreiten.

Der Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest hat Vorrang.

Für Menschen ist das Virus ungefährlich. Es hat aber, so die Stadt Leimen, "verheerende Auswirkungen auf die Schweinepopulation und die Landwirtschaft". Experten befürchten, dass die Krankheit auch auf Hausschweine übergreift. Die Weinkerwe in Leimen findet vom 21. bis 23. September statt.

Kreis Bergstraße untersagt Nutzung von Grillplätzen

Nicht nur im Rhein-Neckar-Kreis, sondern auch in Mannheim sind Feuerwerke derzeit wegen der Schweinepest verboten. Das gilt auch für private Feuerwerke. Im Kreis Bergstraße dürfen darüber hinaus Grillplätze nicht mehr genutzt werden. Laute Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl außerhalb des Ortskerns müssen dort genehmigt werden.