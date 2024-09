Am Montag ist in Lampertheim (Kreis Bergstraße) die Leiche einer Frau gefunden worden. Der leblose Körper lag in einem Wald.

Im südhessischen Lampertheim wurde am Montag die Leiche einer Frau gefunden. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten den leblosen Körper im Wald entdeckt. Polizei zum Leichenfund: Spuren deuten auf gewaltsamen Tod hin Wie die Polizei mitteilte, haben die Passanten die Frau gegen 11:45 Uhr im Lampertheimer Wald auf einem Waldweg gefunden. Die Spuren vor Ort deuten auf einen "gewaltsamen Tod" hin, so die Polizei. Der Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Details wurden noch nicht gemacht. Die Polizei verweist auf die laufenden Ermittlungen.