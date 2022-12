Landgericht Heidelberg: Rugby-Trainer soll Kinder sexuell missbraucht haben

per Mail teilen

In Heidelberg hat am Freitag ein Prozess gegen einen Rugby-Trainer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Er hatte Kinder- und Jugendmannschaften trainiert.

Es geht laut Anklage um fünf Fälle aus den Jahren 2019 und 2021. Sie alle sollen im Umfeld eines Heidelberger Rugbyvereins passiert sein.

Der Trainer soll Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren dazu aufgefordert haben, in seinem Beisein sexuelle Handlungen vorzunehmen. Laut Anklage soll sich der Mann in einem Fall an einem Jugendlichen vergangen haben.

Rugby-Trainer vor Gericht: Eltern betroffener Kinder gingen zur Polizei

Die Staatsanwaltschaft hatte angefangen, gegen den Mann zu ermitteln, nachdem die Eltern eines Kindes Verdacht geschöpft hatten und zur Polizei gegangen waren. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine Freiheitsstrafe zwischen zwei und 15 Jahren. Für den Prozess sind weitere vier Verhandlungstage vorgesehen. Zur Beweisaufnahme sind neun Zeugen geladen. Mit dem Urteil wird Anfang Januar gerechnet.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Beim Missbrauchsprozess wurde die Öffentlichkeit für die gesamte Verhandlung mit Ausnahme der Urteilsbegründung ausgeschlossen. Den Antrag dazu hatte die Nebenklage gestellt, auch der Verteidiger hat ihn unterstützt. Das Gericht hat so entschieden, insbesondere um die Intimsphäre der noch jugendlichen Opfer zu schützen.