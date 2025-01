per Mail teilen

In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Samstagnachmittag eine Pferdekutsche umgekippt. Die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Bei einer Kutschfahrt im Stadtteil Götzingen in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) hat am Samstagnachtmittag ein scheuendes Pferd die Kutsche umgekippt. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, fielen dabei zu Boden und wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Sie wurden mit zwei Hubschraubern in zwei unterschiedliche Kliniken gebracht. Nach Angaben der Polizei seien sie aber außer Lebensgefahr.

Pferd vermutlich durch Motorsägegeräusche gescheut

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Die beiden waren dabei, eine Kutschfahrt durch den Odenwald zu machen, als das Pferd, vermutlich durch Motorsägengeräusche aus dem benachbarten Wald, scheu geworden sei, so die Polizei auf SWR-Anfrage. Dadurch sei die Kutsche umgekippt.

Dem Pferd gehe es gut. Es wurde nicht verletzt und konnte eingefangen werden.