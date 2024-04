Tödlicher Kutschenunfall: Prozess am Amtsgericht Biberach beginnt

per Mail teilen

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Kutsche ist 2022 ein 67-jähriger Mann gestorben. Der Autofahrer muss sich nun vor Gericht verantworten.

Am Donnerstag startet am Amtsgericht Biberach ein Prozess gegen einen 47-Jährigen, der im November 2022 eine Kutsche bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) gerammt haben soll. Ihm werden Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Bei dem Unfall starb ein 67-Jähriger, eine Frau wurde verletzt.

Ehepaar wird bei Unfall auf Straße geschleudert

Laut Anklage hatte der Mann die Kutsche auf einer Landstraße überholt und dabei deren Heck gerammt. Das Gespann wurde in einen Graben gestoßen und kippte um. Ein Ehepaar, das auf der Kutsche saß, wurde auf die Straße geschleudert.

Dem Amtsgericht Biberach zufolge erlitt die 57 Jahre alte Kutscherin dabei schwere Verletzungen, ihr 67-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle. Den beiden Kutschpferden passierte nichts. Das Gericht will nun klären, ob der Autofahrer, der damals ebenfalls leicht verletzt wurde, die Kutsche aus Unachtsamkeit gerammt hatte.