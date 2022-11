Auto kollidiert mit Pferdekutsche - Mann stirbt

Bei einem Unfall mit einem Auto und einer Kutsche ist am Sonntagvormittag bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) ein 67-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Auto und einer Kutsche ist am Sonntagvormittag bei Rot an der Rot ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass ein 43 Jahre alter Autofahrer die Kutsche beim Überholvorgang touchierte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Kutsche in den Graben geschleudert wurde.

Bei dem Unfall bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) kam am Sonntag (6.11.) ein Kutschfahrer ums Leben. z-media, Ralf Zwiebler

Notarzt konnte den schwerverletzten Mann nicht mehr retten

Dabei erlitt ein 67-jähriger Mann, der auf dem Kutschbock saß, so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Polizei dem SWR weiter mitteilte, wurde die 57 Jahre alte Lenkerin der Kutsche leicht verletzt, ebenso wie der Autofahrer. Die beiden Kutschpferde blieben laut Polizei unverletzt. Wegen des Unfalls war die Straße mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt über 20.000 Euro geschätzt.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version dieses Artikels hatte der SWR berichtet, dass der Verstorbene der Fahrer der Kutsche gewesen sei. Nach neuesten Erkenntnissen der Polizei wurde die Kutsche von der 57-jährigen Frau gelenkt.