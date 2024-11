per Mail teilen

Radiokoch Bert Schreiber ist im Alter von 91 Jahren in Mannheim gestorben. Schreiber gründete 1965 den Männerkochclub "Feinschmeckerchuchi" und engagierte sich auch sozial.

Der frühere Kurpfalzradio-Koch Bert Schreiber ist mit 91 Jahren in Mannheim gestorben. Er leitete fast 60 Jahre lang den Männerkochclub der "rustikalen Feinschmeckerchuchi". Außerdem war Schreiber der Erfinder der Mannheimer Kochschürze - einer Auszeichnung, die seit 1967 an Prominente verliehen wurde, zuletzt im Jahr 2022. Der Hobbykoch engagierte sich seit vielen Jahren auch sozial. Unter anderem war er bei der Mannheimer Vesperkirche aktiv.

Mannheimer Kochschürze für Prominente

Bert Schreiber wurde 1933 in Roßbach/Eger im heutigen Tschechien geboren und kam als 20-Jähriger nach Mannheim. Dort leitete er zunächst eine Versicherungsagentur. Im Jahr 1965 gründete er seinen Männerkochclub, aus dem zwei Jahre später die Mannheimer Kochschürze hervorging.

Erster Preisträger war der Sozialdemokrat Carlo Schmid. Darauf folgten unter anderem Showmaster Dieter Thomas Heck, Schauspieler Günter Strack und der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (CDU). Aber auch Spitzenkoch Paul Bocuse, Springreiter Hans Günter Winkler, Astronaut Ulf Merbold, Turner Eberhard Gienger oder der frühere Showmaster Max Schautzer bekamen die Mannheimer Kochschürze verliehen.

Hobbykoch im Radio und im Fernsehen

Im Jahr 1972 wurde Bert Schreiber in London als "Best cooking man of Europe" ausgezeichnet. Im Radioprogramm von SWR4 war Bert Schreiber viele Jahre lang zu hören. Dafür besuchte er regelmäßig den Mannheimer Wochenmarkt, gab Einkaufs- und Zubereitungstipps und präsentierte die Marktpreise.

Am 17. Dezember 2015 verabschiedete er sich im Kurpfalzradio-Frühmagazin so von seinen Hörerinnen und Hörern:

Mannheimer Feinschmeckerchuchi als reiner Männerclub

Bert Schreiber war seit den 1970er Jahren auch im Fernsehen, beispielsweise in der SWR Landesschau, und in anderen Medien präsent. Er war außerdem 40 Jahre lang Senatspräsident des Karnevalvereins "Fröhlich Pfalz". Schreiber veröffentlichte mehrere Kochbücher und war eine Art Botschafter für die Stadt Mannheim. Sein Männerkochclub wurde auch immer wieder ins Ausland eingeladen. Zu den Kochereignissen waren allerdings keine Frauen zugelassen.

Viele Auszeichnungen für Bert Schreiber

Bert Schreiber erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Unter anderem bekam er im Jahr 1993 das Bundesverdienstkreuz am Bande und war Deutscher Meister der Hobbyköche. Schreiber war Gründungs- und Ehrenmitglied der Spitzenköchevereinigung Euro-Toques Brüssel. Vor zwei Jahren bekam er dann die Goldene Bürgermedaille der Stadt Mannheim für seine Arbeit.