Statt Klimastreik-Demo: Klimaversammlung in Heidelberg

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future ruft für Freitag zum globalen Klimastreik auf. In der Rhein-Neckar-Region sind zehn Demonstrationen geplant. Ausnahme: Heidelberg.

Die erste Demonstration in der Rhein-Neckar-Region beginnt am Freitag um 12.30 Uhr in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Dann folgen Frankenthal, Worms (Rheinland-Pfalz), Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis), Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis), Mannheim, Bensheim, Heppenheim (Kreis Bergstraße), Neustadt (Rheinland-Pfalz) und um 18.30 Uhr schließlich Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis).

Die genannten Kommunen weisen darauf hin, dass wegen der Demonstrationszüge Straßen in den Innenstädten rund zwei Stunden lang gesperrt werden müssen.

Klimaversammlung statt Demo in Heidelberg

Ausnahme ist Heidelberg: Dort gibt es ausnahmsweise keine Demo, sondern eine "Klimaversammlung für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger". Die Aktivistinnen und Aktivisten laden Interessierte um 16 Uhr in die Breidenbach-Studios im Süden der Stadt ein, "um über notwendige Maßnahmen zur Klimagerechtigkeit in Heidelberg in der nächsten Wahlperiode zu sprechen", so Fridays for Future Heidelberg. Hintergrund ist die Oberbürgermeisterwahl am 6. November.

"Fridays for Future" kritisiert: "Werden von Würzner weggelächelt"

Die Klima-Aktivistinnen und Aktivisten teilten schriftlich mit:

"Seit vier Jahren streiken wir auf den Straßen mit Tausenden für konsequentes Handeln und werden von OB Würzner (parteilos) weggelächelt. Deshalb streiken wir dieses Mal nicht, sondern kommen zusammen, um ein klimagerechtes Heidelberg für Alle möglich zu machen."

Bei der Klimaversammlung sollen die Teilnehmer "klima- und sozial-gerechte Forderungen an die OB-Kandidaten und Kandidatinnen" aufstellen.