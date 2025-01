Großer Andrang im Olympiastützpunkt Heidelberg: Rund 3.500 Besucherinnen und Besucher kamen laut Stadt - zur Neujahrsrede von Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos).

Ob TV Heidelberg, SV Nikar, der Judo- oder der Hockey-Club - das Interesse am Kennenlernen der Sportarten und Angebote war groß am Sonntag im Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Die Stadt hatte bewusst diesen ungewöhnlichen Rahmen für ihre Jahresauftaktveranstaltung gewählt. So konnten mehrere Dutzend Breitensportvereine sich und ihr Angebot präsentieren.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hob in seiner Neujahrsansprache - im Boxring in der Boxhalle des OSP - die Rolle des Sports hervor, das Miteinander, den Teamgeist, die Bedeutung für die soziale Integration. Außerdem bedeute er einen echten Mehrwert für die Demokratie.

Viele der Mitmachaktionen, die in den verschiedenen Hallen aufgebaut waren, stießen auf großes Interesse, auch der Ninja Warrior-Hindernisparcours. Den hatte der TV Heidelberg mitgebracht - eine echte Herausforderung für die Kids.

Kinder turnen an einem besonderen Gerät des TV Heidelberg: Der Ninja-Warrior-Hindernisparcours begeistert die Kids SWR

Drei Schwerpunkte für 2025

Oberbürgermeister Eckart Würzner skizzierte am Rande der Veranstaltung drei Schwerpunkte für die Zukunft. Er wolle die Innovationsfähigkeit der Stadt stärken, Kindern und Jugendlichen Perspektiven geben und außerdem weiter die Ziele für den Klimaschutz in der Stadt verfolgen.

Als großes Highlight bei den Projekten nannte Würzner die Wiedereröffnung der Stadthalle nach der Sanierung im Laufe des Jahres. Das historische Gebäude am Neckar wird seit 2021 für rund 60 Millionen Euro saniert. Die Stadt, so Würzners Fazit, sei "super aufgestellt" für die Zukunft.