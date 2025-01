MLP Academics Heidelberg mit deutlicher Heimniederlage gegen Bayern München

Das Spitzenduell der Basketball-Bundesliga (BBL) ging klar an die Gäste: In einem Nachholspiel vom 13. Spieltag unterlagen die MLP Academics Heidelberg gegen Bayern München mit 59:87 (24:49). Einen Sieg gab es hingegen für die MHP Riesen Ludwigsburg.

Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga bei den MLP Academics Heidelberg souverän gewonnen und sich die Tabellenspitze zurückgeholt. Beim 87:59 (49:24) in der Mannheimer Arena gelang dem in allen Belangen überlegenen deutschen Meister ein Start-Ziel-Sieg.

Heidelberg leistet sich zu viele Fehler

Von Beginn an dominierten die Bayern die Partie, spielten konzentriert und hatten einen klaren Plan. Heidelberg stand zwar recht gut in der Abwehr, leistete sich aber zu viele Fehler in der Offensive. Vor allem die Wurfquote aus dem Feld war zu schwach.

Unterirdische Wurfquote bei den Academics

Im zweiten Viertel investierten die Hausherren viel, allerdings hatte München immer die passende Antwort. Die vielen erfolgreichen Dreier-Würfe machten die Bemühungen Heidelbergs zunichte, das nach wie vor eine Wurfquote von unter 30 Prozent hatte.

Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Hausherren und konnten das Viertel für sich entscheiden. Im Schlussabschnitt zogen die Gäste aber nochmals an und gewannen auch in der Höhe verdient. Devin Booker und Niels Giffey erzielten je 14 Punkte für die Bayern, auf Heidelberger Seite steuerte Erol Ersek zwölf Zähler bei, dicht gefolgt von Michael Weathers (11).

Niklas Würzner: "Ich habe das Spiel trotz des Resultats genossen"

"Gegen Bayern vor 15.000 Leuten - ich habe das Spiel trotz des Resultats genossen", sagte Heidelbergs Niklas Würzner nach dem Match zu SWR Sport. "Wir spielen eine gute Saison und sind immer noch in einer guten Position."

Aus Quartett wird Duo an der Tabellenspitze

Aus dem Spitzenquartett vor dem Wochenende wurde ein Duo. Die Bayern zogen mit zehn Siegen wieder an ratiopharm Ulm vorbei, das am Vortag die Rostock Seawolves mit 82:72 besiegt hatte. Ulm hat die gleiche Bilanz, allerdings das schlechtere Korbverhältnis. Heidelberg und die Würzburg Baskets folgen mit neun Erfolgen, auch Braunschweig hat neun.

Ludwigsburg schlägt Bamberg

Zuvor hatten am Nachmittag bereits die MHP Riesen Ludwigsburg gegen die Bamberg Baskets einen souveränen Heimerfolg gefeiert. Die Schwaben setzten sich nach einer überzeugenden Vorstellung mit 92:73 (49:38) durch. Die Mannschaft von Trainer John Patrick erspielte sich bereits in den ersten beiden Vierteln einen komfortablen Vorsprung, der in der zweiten Hälfte des Spiels zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geriet.

Justin Simon (li.) und Hunter Maldonado von den MHP Riesen Ludwigsburg freuen sich über den Sieg gegen Bamberg. IMAGO Eibner

Die besten Werfer waren bei Ludwigsburg Ezra Manjon (17 Punkte) und Joel Scott (16), auf Bamberger Seite überzeugten Filip Stanic (12) und Ibi Watson-Boye (11). Die Riesen liegen nach dem Sieg auf Rang sieben der BBL, Bamberg fiel auf Platz 14 zurück.