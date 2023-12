Igel nicht im Winterschlaf: Auffangstation "Igelnest" in Mannheim überfüllt

per Mail teilen

Jedes Igelhaus in der Auffangstation in Mannheim ist gerade besetzt, sie ist komplett voll. Zu viele Igel haben in diesem Jahr noch nicht genug angesetzt, um über den Winter zu kommen.

Bei Igelexpertin Gabriele Popp in der Igel-Auffangstation in Mannheim leben im Moment 20 Igel - so viele, wie noch nie. Gabriele Popp ist im Dauerstress, um die Igel zu versorgen. Sie kann keine weiteren Igel mehr aufnehmen. Doch täglich gehen bei ihr bis zu 40 Anrufe ein von Menschen, die einen noch wachen Igel gefunden haben, der noch nicht im Winterschlaf ist.

In diesem Jahr schon mehr als 200 Igel durchgebracht

Gisela, Boris, Cindy oder Bert – jeder einzelne Igel bei ihr hat einen Namen, sagt Igelexpertin Gabriele Popp. In diesem Jahr habe sie schon 200 Igel durchgebracht. Und es werden immer mehr. Zurzeit leben 20 Igeljungtiere bei ihr. In einem Raum auf dem Boden stehen große Umzugskartons, Kisten oder Käfige für die Findlinge. Draußen in der Natur leben Igel bevorzugt unter Laubhaufen. Gabriele Popp behilft sich mit Zeitungspapier.



Niemals Kuhmilch geben - warnt Gabriele Popp

Igel haben eine Laktoseintoleranz, sie vertragen keine Milch. Das sei ein großer Fehler, den vielen Menschen machen, wenn sie zum Beispiel einen Igel im Garten sehen. Da sei der Durchfall vorprogrammiert, so Popp. Wer jetzt noch einen untergewichtigen oder schmächtigen Igel findet, der weniger als 650 Gramm Gewicht auf die Waage bringt, sollte als Erstversorgung dem Igel ein warmes Rührei ohne Gewürze und dazu etwas Wasser geben. Das würden die Igel gut vertragen. Aber sie dürfen auch nicht essen, wenn sie unterkühlt sind, so die Igelexpertin. Sie benötigen eine gewisse Körpertemperatur, wenn sie fressen, sonst kann es gefährlich werden. In ihre Pflegestation kämen die meisten Igel unterkühlt. Dann setze sie diese erstmal auf eine nicht zu heiße Wärmflasche für eine halbe Stunde.

Gabriele Popp betreibt eine Igel-Auffangstation in Mannheim. Im Moment leben 20 Igel bei ihr. SWR

Jeder kann Igel durch den Winter bringen

Immer wieder werden Gabriele Popp Igel gebracht. Es habe sich längst rumgesprochen, dass sie eine private Igelpflegestation in Mannheim-Friedrichsfeld hat. Für die Leute erscheine es einfacher, die Tiere bei ihr abzugeben. Dabei sei es gar kein Hexenwerk, einen Igel über den Winter zu bringen. Sie würde gerne jederzeit genaue telefonische Anleitungen geben - aber aufnehmen kann sie keine mehr. Zum Glück habe sie einen Home-Office-Job, sonst könnte sie sich gar nicht rund um die Uhr um die Igel kümmern.

Man nennt mich ja auch die Igelflüsterin von Mannheim. Ich habe mich sofort schockverliebt in diese kleinen Stachelschweinchen. Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass sie nicht aussterben.

Igel-Expertin Gabriele Popp betreibt die Igel-Auffangstation "Igelnest Mannheim". SWR

Igelmama aus Leidenschaft

Ihre Biologielehrerin habe sie infiziert, sagt Gabriele Popp. Sie hatte damals auch eine kleine Igelauffangstation zu Hause. Gabriele Popp hat sie aus Neugier eines Tages besucht. Da war es um sie geschehen. Ab da habe sie gewusst, dass sie sich eines Tages auch um Igel kümmern möchte. Mittlerweile macht sie es seit über 30 Jahren. Wie viele Igel Gabriele Popp über den Winter gebracht hat, das könne sie nicht genau sagen. Aber es werden hoffentlich noch sehr viele werden, so die Igelmama aus Mannheim.