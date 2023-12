Mordprozess gegen Mutter aus Hockenheim: Psychiatrisches Gutachten erstellt

Am Landgericht Mannheim wird aktuell der Fall um eine mutmaßliche Doppelmörderin verhandelt. Am Freitag könnte es eine Entscheidung geben.

Im Prozess gegen eine 44-jährige Mutter, die ihre beiden Kinder ermordet haben soll, werden am Freitag die Plädoyers erwartet.

Der Prozess gegen die 44-Jährige neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag wird zunächst ein psychiatrischer Sachverständiger aussagen. Im Anschluss sollen die Plädoyers gehalten werden. Denkbar sei, dass es zu einer Entscheidung kommt. Das teilte ein Gerichtssprecher auf SWR-Anfrage mit.

Polizei findet Leichen an Ostern

Die gebürtige Schwetzingerin (Rhein-Neckar-Kreis) soll ihre beiden Söhne, sieben und neun Jahre alt, am Karsamstag in ihrer Wohnung in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zunächst mit Medikamenten betäubt und anschließend erstickt haben. Dann soll sie versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen.

Nachricht an Polizei: habe etwas "Schlimmes getan"

Die Angeklagte hatte zuvor die Polizei informiert und angegeben, sie habe etwas "Schlimmes getan". Eine Polizistin und zwei Polizisten berichteten, dass die 44 Jahre alte Angeklagte mehrfach bedrohlich eine Waffe auf sie gerichtet hatte, nachdem sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten. Dass es sich um eine harmlose Schreckschusswaffe gehandelt hatte, wussten die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ein Beamter sagte aus, die Mutter habe es mit dem Herumfuchteln der Waffe offensichtlich darauf angelegt gehabt, dass sie von der Polizei erschossen wird.

Psychiatrisches Gutachten spielt wichtige Rolle

Die Mutter leidet laut Anklage wegen einer Hirnschädigung an einer Persönlichkeitsstörung. Deshalb war sie dem Gericht zufolge am Tattag möglicherweise vermindert schuldfähig. Sie gab an, die Kinder getötet zu haben, um sie vor angeblichen Misshandlungen des Vaters zu schützen - dies wies der Vater im Prozess jedoch von sich. Die Kinder wohnten nach einer gerichtlichen Entscheidung hauptsächlich bei dem Mann in Mosbach.