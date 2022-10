Heidelberg: Solidaritätskundgebung für Proteste im Iran und in Afghanistan

per Mail teilen

Rund 100 Menschen haben sich am Samstagnachmittag vor dem Heidelberger Rathaus versammelt. Sie solidarisierten sich bei einer Kundgebung mit den Protesten im Iran.

Das zentrale Motto der Kundgebung: "Frauen, Leben, Freiheit". Veranstalterin Sahar Memar hatte dazu aufgerufen, sich gegen das Leid und die Unterdrückung im Iran und in Afghanistan zu solidarisieren.

Nach SWR-Informationen sind viele Menschen unterschiedlichen Alters gekommen. Kinder, Frauen und Männer aus dem Iran und aus anderen Ländern demonstrierten friedlich bei anfangs strömendem Regen vor dem Heidelberger Rathaus. Sie hielten Plakate mit der Aufschrift "Women's Rights are not Negotiable" ("Die Rechte der Frauen sind nicht verhandelbar") in die Luft.

Kundgebung mit verschiedenen Aktionen

Während der Kundgebung hielten verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer Reden. Ein Mann verbrannte unter anderem seinen iranischen Pass; eine Teilnehmerin riss sich aus Solidarität gegen die Zustände im Iran ihr Kopftuch herunter.

Bei der Kundgebung in Heidelberg verbrannte ein Teilnehmer seinen iranischen Pass. SWR

Andere Demonstrationen in der Region geplant

Auch in der Mannheimer Innenstadt ist für Samstagnachmittag eine Kundgebung angekündigt. Für den kommenden Samstag ist nach SWR-Informationen ein Demonstrationszug am Mannheimer Schloss geplant.

Der Iran wird aktuell von Protesten wegen des Todes der 22-jährigen Mahsa Amini erschüttert, die nach ihrer Festnahme durch die Moralpolizei verstorben war.