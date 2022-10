Menschen in Freiburg bekunden Solidarität mit Protesten im Iran

Mit einer Demonstration hat der Iranische Kulturverein Freiburg am Samstag zur Solidarität mit den Protesten im Iran aufgerufen.

Auslöser der andauernden Demonstrationen im Iran ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die iranische Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich unislamischen Outfits festgenommen. Sie war danach ins Koma gefallen und in einem Krankenhaus gestorben.

Der gewaltsame Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini war der Auslöser von Protesten gegen das iranische Mullah-Regime SWR Peter Steffe

Nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Iranerin gehen nicht nur im Iran Menschen auf die Straße und protestieren gegen das iranische Regime. In ganz Deutschland, aber auch in Baden-Württemberg finden seit Wochen Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen statt. Am Samstag protestierten rund 300 Menschen in Freiburg auf dem Platz der alten Synagoge. Zu dem Protest hat der iranische Kulturverein Freiburg aufgerufen.

"Weg mit dem Mullah-Regime" - "Gerechtigkeit für Mahsa" - "Freiheit für den Iran", das waren die Forderungen der überwiegend jungen Demonstranten aus der iranischen Community Freiburgs. Sie wollen mit ihrem Protest Solidarität zeigen mit den Demonstranten im Iran, die unter Lebensgefahr auf die Straße gehen.

Im Gegensatz zum Iran können Protestierende hierzulande ohne Lebensgefahr auf die Straßen SWR Peter Steffe

Freiburg unterhält als einzige Stadt Deutschlands eine Städtepartnerschaft mit einer iranischen Stadt - Isfahan. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn will gerade jetzt diesen Kontakt nicht abreißen lassen, es wäre das falsche Signal, sagte er bei der Solidaritäts-Kundgebung. Er stehe mit seinem Amtskollegen in Kontakt, trotzdem sei man aber weitgehend hilflos.

Mehrere tausend Menschen umfasst die iranische Community in Freiburg. Der iranische Kulturverein will den Protest gegen das Mullah-Regime im Iran fortsetzen, mit weiteren Protestveranstaltungen wie der am Samstag auf dem Platz der alten Synagoge.