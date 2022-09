Altstadtfest "Heidelberger Herbst" am Wochenende

Am Samstag startet das Straßenfest "Heidelberger Herbst". Mit Flaniermeile, Musik, Flohmarkt und Unterhaltungsprogramm soll das Event wie vor Corona werden, so die Veranstalter.

Der offizielle Startschuss zum 51. Heidelberger Herbst durch Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) fällt traditionell mit dem Fassbieranstich am Samstagmorgen um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

Flohmärkte sehr beliebt

Ein besonders beliebter Programmpunkt des Altstadtfestes sei der Flohmarkt in der südlichen Altstadt, so der Veranstalter, der am Samstag um 7 Uhr beginnt. Auch ein Flohmarkt, bei dem nur Anwohnerinnen und Anwohner teilnehmen dürfen, findet am Samstag statt. Entlang der Hauptstraße hat ebenfalls der große Kunsthandwerker- und Warenmarkt geöffnet. An beiden Wochenendtagen findet im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule der Flohmarkt für Kinder statt.

Besonders der Flohmarkt ist bei den Besucherinnen und Besuchern beliebt. Stadtmarketing Heidelberg / Tobias Schwerdt

Verkaufsoffener Sonntag in Heidelberg

Das Theater und Orchester Heidelberg lädt zwischen 11 und 16 Uhr am Samstag zu stündlichen Theaterführungen ein. Auf mehreren Bühnen unterhalten DJs, Blasmusikanten und Bands das Wochenende über mit Musik.

Neben weiteren Märkten und Vorführungen am Sonntag haben auch die Geschäfte in der Innenstadt nachmittags geöffnet.

24. - 25. September 2022 Im Herzen der Heidelberger Altstadt begeistert am letzten September-Wochenende ein...Posted by Heidelberger Herbst on Tuesday, September 6, 2022

Verkehr und Parken

Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, an beiden Wochenendtagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen bzw. das Innenstadt-Gebiet großräumig zu umfahren. Alternativ stehen in der Innenstadt sowie im Neuenheimer Feld kostenpflichtige Stellplätze in Parkhäusern zur Verfügung. Kostenloses Parken ist am Messplatz (Kirchheimer Weg) möglich. Die ÖPNV-Linien 26 und 33 verkehren regelmäßig zwischen Messplatz und Altstadt.