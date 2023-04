An der Universität Heidelberg ist am Montag erstmals der Marie-Luise Jung-Preis vergeben worden. Er erinnert an die Studentin, die bei einer Amoktat in einem Hörsaal getötet wurde.

Der erste Marie-Luise Jung-Preis ging an Janin Schokolowski, deren wissenschaftliche Karriere laut Universität Heidelberg großes Potential hat. Sie hat in Heidelberg ein erfolgreiches Masterstudium abgeschlossen und ist mittlerweile Doktorandin am Hubrecht Institute in Utrecht (Niederlande). "Janin Schokolowski zeichnet sich besonders durch große Zielstrebigkeit und hohes Engagement aus." Marie-Luise Jung-Preis erinnert an getötete Studentin Der Preis erinnert an die Biologiestudentin Marie-Luise Jung, die bei der Amoktat 2022 an der Universität Heidelberg getötet wurde. Es sei ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, einen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen. Heidelberg Marie-Luise-Jung-Preis soll jährlich verliehen werden Universität Heidelberg erinnert mit Auszeichnung an bei Amoklauf getötete Studentin Die Universität Heidelberg will mit einem Preis an die Studentin erinnern, die beim Amoklauf im Januar getötet wurde. Der 'Marie-Luise-Jung-Preis' ist mit 1.500 Euro dotiert. Die Universität Heidelberg, die Verfasste Studierendenschaft und der Doktorandenkonvent hatten den Preis gemeinsam mit der Familie der 23-jährigen Studentin zu ihrem Gedenken initiiert. Er soll zunächst für einen Zeitraum von 20 Jahren finanziert werden. Auszeichnung ist mit 1.500 Euro verbunden Die Auszeichnung ist 1.500 Euro verbunden und wurde in der Aula der Alten Universität von Rektor Bernhard Eitel übergeben. Im Anschluss berichtete Preisträgerin Janin Schokolowski über ihre wissenschaftliche Arbeit. AUSZEICHNUNG FÜR HERAUSRAGENDE HEIDELBERGER MASTERSTUDENTIN



Die Laudatio auf Janin Schokolowski hielt der Studiendekan für Biochemie Walter Nickel. Auch der Opferanwalt und ein Mitglied der Familie Jung kamen bei der Preisverleihung zu Wort.