Polizei nimmt in Heidelberg mutmaßlichen Dreifach-Mörder fest

Die Polizei hat in Heidelberg einen mutmaßlichen Mörder festgenommen. Er steht im Verdacht, in Berlin drei Menschen getötet zu haben. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Die Polizei hat nach der Tötung von drei Menschen in Berlin-Marzahn am Dienstag einen 42-jährigen Verdächtigen festgenommen. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) fasste ihn die Polizei im Rahmen einer Fahndung im Bereich der Bergbahn in der Heidelberger Altstadt. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

Fund von drei Leichen in Berliner Wohnung

Die Polizei hatte am Sonntag drei Leichen in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden. Mehrere Medien berichteten, dass es sich um eine Mutter und ihre fünf und sechs Jahre alten Töchter handeln soll. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Informationen nicht. Nachdem Gerichtsmediziner die Leichen der drei Personen obduziert haben, stehen die Todesursachen laut Polizei fest. Details zu den Obduktionsergebnissen gaben die Beamten aber nicht preis. Das zuständige Amtsgericht habe gegen den 42-Jährigen einen Haftbefehl erlassen, so die Polizei.