"Car-Freitag": Polizei Mannheim stoppt Autoposer

Bei einer Kontrolle der Auto-Poser-Szene am Karfreitag hat die Polizei in der Rhein-Neckar-Region mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen.

Am Karfreitag haben Beamte im Rahmen einer großen Kontroll-Aktion Autofahrer der sogenannten Auto-Poser-Szene gestoppt. Nach Angaben der Polizei Mannheim wurden in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen insgesamt 53 Fahrzeuge und 67 Personen überprüft.

Auto-Poser sind verstärkt am "Car-Freitag" unterwegs

Seit einigen Jahren nutzt die Tuning-Szene den christlichen Feiertag Karfreitag wegen des englischen Worts "Car" für "Auto" zum Präsentieren ihrer Fahrzeuge. Die Polizei kontrollierte deshalb verstärkt den Verkehr in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis.

"Unsere Verkehrssicherheitsarbeit der letzten Jahre hat Wirkung gezeigt. Wir werden daher auch zukünftig (...) unsere Kontrollen intensiv fortsetzen."

Bilanz der Polizei Mannheim

Bei den Schwerpunktkontrollen stellten die Beamten an insgesamt 14 Fahrzeugen Veränderungen fest, die dazu führten, dass die Betriebserlaubnis erlosch. In vier Fällen waren die Mängel so gravierend, dass die Autos zur weiteren Begutachtung sichergestellt wurden. An sieben der auffälligen Fahrzeuge war der Auspuff manipuliert worden. Dadurch waren die Fahrzeuge deutlich lauter als erlaubt.

Zusätzlich kontrollierte die Polizei auch an zwei Stellen die Geschwindigkeit. Dabei waren 54 Autofahrer zu schnell unterwegs.

In Baden-Württemberg insgesamt rund 1.260 Fahrzeuge kontrolliert

In ganz Baden-Württemberg hat die Polizei am Karfreitag insgesamt rund 1.260 Fahrzeuge kontrolliert. Das teilte das Innenministerium am Samstag mit. Dabei wurden den Angaben zufolge 361 Verstöße im Bereich Posing und illegalem Tuning festgestellt. 79 Fahrzeuge seien von den Beamten aus dem Verkehr gezogen worden, drei illegale Autorennen gestoppt worden. Mehr als 360 Polizeikräfte seien im Einsatz gewesen. Die Zahl der Kontrollen und Verstöße blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich hoch.