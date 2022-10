Demonstration in Mannheim gegen Sparmaßnahmen an Kitas und Schulen

Der Gesamtelternbeirat (GEB) der Stadt Mannheim hat am Samstag zu einer "Großdemonstration" aufgerufen. Die Befürchtung: Es könnte am falschen Ende gespart werden.

Die angekündigte "Großdemonstration" ist allerdings ausgeblieben. Laut Polizei beteiligten sich am Samstagnachmittag rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Protestmarsch durch die Mannheimer Innenstadt. Die Demo sei, wie zu erwarten, friedlich verlaufen, so die Polizei gegenüber dem SWR. Es sei ein Klientel, bei dem die Polizei nicht von Störungen ausgehe, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zwei Schülerinnen halten selbstgemachte Papp-Schilder in ihren Händen SWR

Es ist kein Geheimnis: Schon jetzt, kurz nach den Sommerferien, ist es an vielen Schulen schwierig, den Unterricht planmäßig abzuhalten. Das ergab eine Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) unter Schulen in Baden-Württemberg. Das und die Signale, die von der Landesregierung und der Stadt Mannheim ausgingen, seien Grund genug, zur Großdemo aufzurufen, heißt es vom Gesamtelternbeirat der Stadt.

„THE BildungsLÄND First! - Für Monnem machen wir uns stark.“

Mit Bezug auf die Werbekampagne des Landes ("THE LÄND") fordern GEB und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Mannheim (GEW), dass die Qualität an Kitas und Schulen trotz aktueller Widrigkeiten nicht leidet. Es stehe im Raum, dass Schulen und Sporthallen weniger oder gar nicht mehr beheizt und dass Hallenbäder geschlossen würden, heißt es im Aufruf zur Demo. Außerdem fehlten überall Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen.

Startpunkt am Alten Messplatz in Mannheim

Gruppen in Kindertagesstätten einfach zu vergrößern und den Klassenteiler aufzuheben, sei aber keine Lösung, so die Elternvertreter. Man hoffe, so heißt es, auf jede Menge Demonstranten, bestehend aus Lehrkräften, Politikern und Eltern sowie natürlich Schülerinnen und Schülern. Start der Demo war um 14 Uhr am Alten Messplatz in Mannheim.

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte demonstrieren gemeinsam gegen die Sparmaßnahmen an Schulen und Kitas SWR

Die für den Mannheimer Norden zuständige Landtagsabgeordnete Susanne Aschhoff (Grüne) wehrt sich:

"Dass die Personalsituation in den Bereichen Kita und Schule angespannt ist, ist hinlänglich bekannt. Das Kultusministerium steuert dem aber weiter mit verschiedenen Maßnahmen entgegen – z. B. mit Möglichkeiten des Quer- und Seiteneinstiegs in Kita und Schule (.....). Eine Erhöhung des Klassenteilers ist schlicht und ergreifend nicht geplant.“

Unterstützt wird sie von der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen im Mannheimer Gemeinderat, Stefanie Heß: In der aktuellen Lage müsse in allen Bereichen Energie eingespart werden - da sei auch die Stadt Mannheim in ihrer Funktion als Schulträger und Betreiberin der kommunalen Bäder gefragt. Von einer Schließung der Hallenbäder sei nie die Rede gewesen.