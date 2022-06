Gondoletta im Mannheimer Luisenpark steht mehrere Wochen still

per Mail teilen

Die Gondoletta im Mannheimer Luisenpark stellt vom Ende der Pfingstferien bis voraussichtlich Mitte August ihren Betrieb ein. Grund dafür sind Leitungsarbeiten am Kutzerweiher.

Die Gondoletta auf dem Kutzerweiher ist seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Attraktionen des Mannheimer Luisenparks. Weil im See eine große Leitung verlegt wird, müssen die gelb-weißen Boote nach Angaben des Luisenparks in den kommenden Wochen still stehen.

GONDOLETTA-FANS AUFGEPASST! Jetzt unebdingt in den Pfingstferien noch einmal jede Gelegenheit für eine gemütliche Fahrt...Posted by Luisenpark Mannheim on Friday, June 3, 2022

Klimafreundliches Heizen und Kühlen

Das neue Leitungssystem soll dafür sorgen, dass die Räumlichkeiten in der Neuen Parkmitte in der kalten Jahreszeit klimafreundlich beheizt und in den heißen Monaten gekühlt werden können. Die dafür benötigte Energie soll laut Parkleitung mit Hilfe von Wärmetauschern und Wärmepumpen aus Abwasserwärme gewonnen werden.

"Wir haben diese unvermeidbaren Tätigkeiten, die vor dem Herbst abgeschlossen werden müssen, bewusst auf die Zeit nach den Pfingstferien gelegt, damit diese noch für die Gondoletta-Fahrten genutzt werden können. Voraussichtlich ab Mitte August steht die Gondoletta dann für den Rest der Saison wieder planmäßig zur Verfügung."

Vorarbeiten haben begonnen

Die Vorarbeiten laufen bereits. Mit der gewonnenen Energie soll unter anderem der Pool der Pinguine bei sommerlichen Spitzentemperaturen energiearm gekühlt werden.