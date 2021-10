BUGA23: Neue Parkmitte im Luisenpark Mannheim nimmt Form an

per Mail teilen

Im Mannheimer Luisenpark rollen die Bagger, die gesamte Parkmitte wird komplett neu gebaut. Denn die BUGA23 wirft ihre langen Schatten voraus.

Motor für die enormen Anstrengungen in Mannheim ist die Bundesgartenschau 2023. Sie findet nicht nur auf dem neuen Spinelli-Gelände zwischen Feudenheim und Käfertal statt. Sondern eben auch im Luisenpark, den dann eine Seilbahn mit dem Spinelli-Gelände verbinden soll.

Neue Unterwasserwelt und Voliere für Vögel - neues Wirtschaftsgebäude

Künftig soll die Parkmitte im Luisenpark unter anderem aus einer Unterwasserwelt und einer großen Freiflugvoliere bestehen. Dafür musste das Wirtschaftsgebäude weichen. Das neue Wirtschaftsgebäude für die Tierpflege steht jetzt am Rand des Parks. Und es ist fast fertig.

Krankenstation für parkeigene Tiere

Hier werden künftig kranke Tiere aus dem Luisenpark behandelt. Und sie können dort überwintern. Auch die Isolation von Vögeln ist möglich, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern.

"Es gibt die große Ambition, die bestmögliche Haltung unter optimalen Bedingungen für die Tiere zu schaffen."

Große Anstrengung: Bis zur BUGA23 muss im Luisenpark alles fertig werden. SWR

Das zweistöckige Haus beherbergt künftig eine Futterküche, ein Reservegehege, die Jungtieraufzucht und ein Behandlungszimmer, sowie Platz für 15 Pflegerinnen und Pfleger. Durch ein Sichtfenster können Parkbesucherinnen und Besucher einen Blick in die Jungtieraufzucht oder die Futterküche werfen. Denn der Luisenpark will auch über die BUGA23 hinaus das bleiben, was er heute für den Großraum Mannheim ist: Ein wichtiges Ausflugsziel.