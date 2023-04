Ein Mann hat bei der Entrümpelung einer Wohnung in Heidelberg Goldbarren und -münzen gefunden. Besitzer des Goldschatzes ist ein 90-Jähriger, der das Gold dort versteckt hatte.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass es sich bei dem Besitzer der Goldbarren und Goldmünzen, die ein Mann am Karfreitag bei der Entrümpelung einer Heidelberger Wohnung gefunden hatte, um einen 90 Jahre alten Mann handelt. Bei den "umfangreichen" Ermittlungen habe sich, so die Polizei, herausgestellt, dass der Senior das Gold "vor Jahren" in der Wohnung versteckt und anschließend vergessen hatte.

Gold in Abluftkanal der Küche versteckt

Das Gold habe sich im Abluftkanal der Küche befunden. Inzwischen lebe der Mann in einer Pflegeeinrichtung. Seine ehemalige und jetzt leerstehende Wohnung wurde laut Polizei im Zuge einer Sanierungsmaßnahme entrümpelt.

Der Mann, der die Entrümpelung durchführte, hatte die Goldbarren und Goldmünzen gefunden und bei der Polizei abgegeben. Sie haben einen Wert von mehr als 135.000 Euro. Ob der Mann jetzt einen Finderlohn erhält und wie hoch dieser ausfällt, muss laut Polizei noch juristisch geklärt werden.