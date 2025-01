per Mail teilen

In Biblis ist in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag eine Kuh auf einer Weide mit mehreren Stichen getötet worden. Drei weitere Tiere wurden verletzt und zwei Kälber gestohlen.

Die Täter kamen in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag: Auf einer Weide des Steinerhofs in Biblis (Kreis Bergstraße) töteten sie eine Galloway-Kuh mit mehreren Stichen. Drei weitere Tiere wurden durch Schnitte und Stiche verletzt, teilte die Polizei mit. Sie stahlen zudem zwei zehn Monate alte Kälber. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug dabei hatten, mit denen sie die Tiere abtransportierten. Von den zwei gestohlenen Kälbern fehlt laut Polizei weiterhin jede Spur.

Steinerhof in Biblis: Schock sitzt tief

Diese Galloway-Kuh wurde auf der Weide in Biblis mit Stichen verletzt. Steinerhof Biblis

Tatjana Wunderle und ihr Mann Dominik betreiben seit 2019 den Steinerhof in Biblis mit rund 30 Galloway-Rindern. Sie ist immer noch entsetzt über die Tat. Sie habe sich auf dem Land immer sicher gefühlt und sich nie vorstellen können, dass hier sowas passieren könnte. Ihr Mann hatte die verletzten Tiere am Donnerstag auf der Weide gefunden. Sie hätten sofort die Polizei informiert, die Tiere versorgt und die anderen Kälber in Sicherheit gebracht, sagt sie.

"Wir haben reagiert und funktioniert. Jetzt fangen wir an zu verarbeiten, was passiert ist.“, sagt Tatjana Wunderle vier Tage nach der Tat dem SWR. Sie und ihr Mann gehen davon aus, dass die Diebe das Fleisch der Tiere wollten und die Kälber deshalb gestohlen haben.

Man zweifelt an der Menschheit und fragt sich, was nur mit den Menschen los ist.

Verletzten Galloway-Kühe erholen sich langsam

Dieser verletzten Galloway-Kuh geht es allmählich besser. Ihre Schnittverletzung an der Seite wurde genäht. Steinerhof Biblis

Seit Donnerstag fährt Dominik Wunderle mehrmals in der Nacht raus, um nach den Galloway-Kühen zu sehen, erzählt seine Frau Tatjana. Auch wenn sie nicht damit rechnen, dass die Täter zurückkommen, sind sie trotzdem besorgt.

Die drei verletzten Galloway-Kühe erholen sich langsam von dem Angriff, sagt Tatjana Wunderle. Galloways seien immer sehr friedlich und zutraulich. Die Familie sei erleichtert, dass sich das auch nach der Tat nicht geändert habe. Sie und ihr Mann seien zuversichtlich, dass sich ihre Herde von dem Schreck erholen wird.

Große Solidarität: Spendensammlung für Steinerhof

Unmittelbar nach der Tat haben Nachbarn gemeinsam mit umliegenden Bauern und Bekannten Geld für die Familie gesammelt. Dieses werde in Tierarztrechnungen und Sicherheitskameras investiert, so Wunderle. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität ihrer Freunde und Bekannte hat die Jung-Landwirte überrascht.

Polizei Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer in der Nacht vom 25. Dezember auf den 26. Dezember etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei-Station Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. Gegen die Unbekannten wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Diebstahl ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.