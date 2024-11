per Mail teilen

Ein Unbekannter hat in einem Wassergraben im Mainzer Zollhafen Angelhaken ausgelegt. Mehrere Goldfische schluckten die Haken, einer musste getötet werden.

Was denkt sich jemand dabei, wenn er Goldfische aufspießt? Diese Frage dürfte sich auch die Mainzer Polizei gestellt haben, als sie per Notruf an den Mainzer Zollhafen gerufen wurde.

Goldfisch durch Angelhaken schwer verletzt

Im Bereich der Wassergräben am Rotterdamer Platz hatte der Anrufer einen Mann beobachtet, der eine Schnur mit mehreren Angelhaken auslegte. Einige Fische hätten die Haken bereits geschluckt und hingen daran fest.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie tatsächlich eine Schnur in dem Wassergraben, an der mehrere Goldfische hingen. Die meisten Fische konnten befreit und ins Wasser zurückgesetzt werden. Ein Fisch allerdings war bereits so schwer verletzt, dass er vor Ort getötet werden musste.

Polizei Mainz ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Der Unbekannte, der die Köder ausgelegt hatte, war laut Polizei verschwunden. Sie ermittelt jetzt wegen Verdachts der Wildfischerei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Der Vorfall hatte sich bereits vor knapp einem Monat ereignet. Weil der unbekannte Mann bisher nicht ermittelt werden konnte, setzt die Polizei nun auf weitere Zeugenhinweise. Der Gesuchte soll etwa 60 Jahre alt sein. Zur Tatzeit habe er eine graue Jacke und eine cremefarbene Schiebermütze getragen.