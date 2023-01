Mannheimer Polizei findet Frettchen "Fred" in Sporttasche

Die Polizei hat in Mannheim ein Frettchen in einer Sporttasche gefunden. Die stand im Treppenhaus eines Hauses im Stadtteil Jungbusch. In der Tasche raschelte es.

Eine Anwohnerin hatte die blaue Tasche auf der Treppe entdeckt. Darin polterte und raschelte es verdächtig. Die Frau rief die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt anrückten, entdeckten sie beim Öffnen der Tasche ein Frettchen. Der kleine Findling wurde "Fred" getauft. Er war laut Polizei gut gelaunt, zutraulich, kuschelig und neugierig. Frettchen Fred mischt den #Jungbusch auf🥳



Gut gelaunt und zutraulich zeigte sich ein Frettchen, das Beamte des Reviers...Posted by Polizei Mannheim on Tuesday, January 24, 2023 "Fred" an Berufstierrettung übergeben Findling "Fred" wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Wer sein Besitzer oder seine Besitzerin ist, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei übergab das Frettchen an die Berufstierrettung Rhein Neckar. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Frettchen zurück bei Mannheimer Besitzerin Auf Nachfrage des SWR erklärte die Tierrettung Rhein-Neckar, dass das Tier mittlerweile zurück bei seiner Besitzerin in Mannheim sei. Die hatte offenbar im Internet eine Suchaktion gestartet, die mehrfach geteilt wurde. So kamen das Frettchen und seine Besitzerin wieder zusammen. Wie es aber in die blaue Sporttasche im laut Tierrettung zwei Kilometer entfernten Treppenhaus kam, ist nach wie vor unklar. Steckbrief Frettchen Frettchen sind neugierig, nichts ist vor ihnen sicher: Sie durchstöbern Papierkörbe, Schränke, Dachböden und klettern überall herum.